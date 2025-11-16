Lidl rivoluziona la tua cucina: ha 11 programmi e costa solo 69,99 euro

Negli ultimi anni c’è un accessorio da cucina che ha ormai fatto breccia nel cuore di tante famiglie in giro per il mondo. Si tratta di uno strumento utilissimo per cucinare in leggerezza, ridurre l’utilizzo di olio e consentire a tutti di preparare qualcosa di buono e saporito senza però impegnare un’intera cucina.

Stiamo chiaramente parlando della friggitrice ad aria, piccolo forno ventilato a convezione da banco utile per simulare la frittura senza però immergere il cibo nell’olio come si potrebbe invece fare in padella. Una vera e propria rivoluzione per chi si dedica a cucinare, che può fungere anche da enorme supporto per i piatti più elaborati.

Le friggitrici ad aria hanno proprio nell’accessibilità e nella comodità i punti di forza, anche se spesso non rappresentano un accessorio d’arredamento armonioso con il resto della cucina. In questo senso il prodotto che vi sottoporremo oggi saprà soddisfare anche l’occhio attento di chi bada tanto all’estetica.

Tra gli scaffali della Lidl è infatti arrivata la Silvercrest Beige Dual Basket Air Fryer, disponibile dal 13 novembre a 69,99 euro in UK, che a prima vista colpisce subito per la sua tonalità neutra che aleggia sul beige. Un colore meno invasivo rispetto ai classici nero e grigio che si vedono sempre in giro, e che più facilmente può amalgamarsi all’ambiente in cui viene messa.

Lidl, arriva una friggitrice ad aria da favola: costa solo 69,99 euro

Il successo delle friggitrici ad aria è ormai conclamato da tutti grazie alla possibilità di cucinare rapidamente, tagliare l’impiego dell’olio e semplificare la preparazione di molti piatti anche a chi è meno avvezzo alla materia.

In questa fetta di mercato si inserisce il nuovo modello della Lidl che offre una capacità totale di 8,7 litri, suddivisa in due cestelli da 4,35 litri ciascuno, che richiama le friggitrici a doppia zona, ed in particolare quelle della fascia alta targate Ninja, che hanno inevitabilmente anche prezzi molto differenti.

Alla modica cifra di 69,99 euro potreste portare a casa quindi un autentico gioiellino che emula articoli di fascia alta, mantenendo peraltro anche un fattore estetico particolarmente piacevole per le vostre cucine.

Il modello Silvercrest mette peraltro a disposizione dell’utente ben 11 programmi preimpostati, tra i quali spiccano preheat, chips, carne, pollo, pesce, pizza, verdure ed anche una modalità dedicata alle torte.

Si possono peraltro sincronizzare i tempi di lavoro dei cestelli, rendendo il tutto ancora più efficiente quando ci sono da preparare pietanze con tempistiche differenti. Nella confezione, infine, troverete un libretto con dieci ricette e una garanzia di tre anni.