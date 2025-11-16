Pensioni, stangata a dicembre: importo più basso per queste persone

La situazione economica nel nostro paese è tutt’altro che florida e oggi giorno dobbiamo fare i conti con diverse sfide da affrontare tutti i giorni. Che tu sia un single, una famiglia o un pensionato i costi sono in costante aumento, ci sono tante spese e allo stesso tempo l’inflazione pesa molto sulle dinamiche familiari. In particolare ad essere colpiti sono chi percepisce pensioni e ogni giorno devono combattere una sorta di battaglia.

Da anni i pensionati ricevono pensioni abbastanza simili, non ci sono grossi aumenti ma allo stesso tempo gli affitti aumentano, fare la spesa diventa più oneroso e ci troviamo dinanzi ad una situazione non semplice da reggere. Per questo si attende come non mai l’arrivo delle pensioni, almeno per poter pagare le bollette o per poter fare in questo caso i regali di Natale senza grandi difficoltà. Ma per chi percepirà la pensione a Dicembre c’è una cattiva notizia in arrivo, almeno per una parte di coloro che la riceveranno.

Dicembre è un mese molto importante per i lavoratori ed anche i pensionati in quanto si ha un ‘guadagno doppio’, è il mese della Tredicesima. Solitamente la tredicesima corrisponde allo stesso importo che si ha per la pensione mensile e quindi se percepisci 1000 euro a Dicembre ne avrai 2000, se ne percepisce 800 ne avrai 1600 e cosi via via… Però non sempre è cosi e c’è una brutta notizia per alcuni pensionati.

Pensioni in ribasso, la notizia è una doccia fredda: ecco il vero motivo

Molti non sanno ma per alcuni italiani la tredicesima nelle pensioni del mese di Dicembre è più bassa per una parte degli italiani che dovranno quindi fare i conti con questa situazione. Stiamo parlando di chi è andato in pensione quest’anno e che quindi riceverà un importo leggermente minore rispetto a tutti gli altri, ovviamente parliamo della tredicesima.

La tredicesima sarà di importo minore in quanto essa è proporzionata al numero di mesi trascorsi dalla pensione. Le detrazioni d’imposta non sono applicabili sull’Irpef e quindi il netto della tredicesima sarà meno alto rispetto al previsto e sarà ancora minore in caso uno abbia ricevuto la pensione nel corso del 2025.

Ovviamente stiamo parlando di cifre minori e che comunque non toglieranno grosse cifre, ma comunque la tredicesima sarà al ribasso.