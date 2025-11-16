Bolletta gas, il trucco per isolare casa: così spendi pochissimo

Ogni mese milioni di italiani devono fare i conti con i costi relativi alla bolletta, un esborso costante e che è in costante aumento. Per questo in molti sono al lavoro per trovare soluzioni e modi per poter risparmiare sulla bolletta e poter risparmiare, si trovano spesso le soluzioni più ingegnose.

Girovagando sul web troviamo varie soluzioni con l’obiettivo di dare un aiuto dal punto di vista economico e ci sono alcuni metodi, spesso non cosi conosciuti, che contribuiscono a risparmiare sulla bolletta. Non serve una laurea per riuscire in questo obiettivo ma ci sono metodi molto interessanti, andiamo a vedere quali e come fare per risparmiare qualcosina.

Uno dei modi per avere maggior riscaldamento in casa è applicare delle guarnizioni autoadesive a porte e finestre in modo che non entrano spifferi e che non fanno entrare aria fredda in casa. E puoi fare questo davvero con un costo ridicolo, ecco i dettagli:

Prezzo medio: 5-15 euro per rotolo

5-15 euro per rotolo Tempo di applicazione : 1 ora, 1 ora e mezza per casa media

: 1 ora, 1 ora e mezza per casa media Risparmio stimato: fino al 10 % sulla bolletta

Ma ci sono anche altri metodi, uno dei più riconosciuti e forse più utilizzati è quello del mettere pannelli riflettenti dietro i termosifoni, un modo per far si che il calore venga riportato ben dentro l’interno della stanza. E anche in questo caso il rendimento è:

Costo : 10-20 euro per confezione

: 10-20 euro per confezione Montaggio : facile e senza determinati problemi

: facile e senza determinati problemi Durata: può durare anche diversi metodi

Alcuni metodi per risparmiare sulla bolletta del gas, ecco come fare

Uno dei piani dei cittadini è trovare ogni soluzione per risparmiare ed in questo articolo abbiamo valutato cinque modi per trovare un buon risparmio sulla bolletta del gas, che ogni mese o quasi ci crea un problema dal punto di vista economico. Un’idea – tra le tante cose – è utilizzare la tenda termica, tende che con questo particolare tessuto riducono la dispersione termica ed aiutano a mantenere costante e ‘giusta’ la temperatura dentro casa.

Prezzo : 30-70 euro a coppia

: 30-70 euro a coppia Installazione : è molto semplice e si fa come una normale tenda

: è molto semplice e si fa come una normale tenda Effetto: più calore in inverno e meno caldo in estate.

Molti non sanno che dai cassonetti delle tapparelle entra aria fredda, questo perchè i cassonetti non sono isolati. Applicando materiale isolante sui cassonetti si può finalmente evitare di far entrare aria fredda. Infine una soluzione alternativa è quella di usare tappeti spesi e coprenti nelle stanze fredde in modo da evitare dispersione termica.