Bolletta gas, il trucco per isolare casa: così spendi pochissimo

di

Un nuovo interessante trucco per risparmiare sulla bolletta, questa volta sulla bolletta del gas. Ecco nello specifico come fare. 

bolletta

Ogni mese milioni di italiani devono fare i conti con i costi relativi alla bolletta, un esborso costante e che è in costante aumento. Per questo in molti sono al lavoro per trovare soluzioni e modi per poter risparmiare sulla bolletta e poter risparmiare, si trovano spesso le soluzioni più ingegnose.

calcoaltrice
Bolletta gas, il trucco per isolare casa: così spendi pochissimo – Diregiovani

Girovagando sul web troviamo varie soluzioni con l’obiettivo di dare un aiuto dal punto di vista economico e ci sono alcuni metodi, spesso non cosi conosciuti, che contribuiscono a risparmiare sulla bolletta. Non serve una laurea per riuscire in questo obiettivo ma ci sono metodi molto interessanti, andiamo a vedere quali e come fare per risparmiare qualcosina.

Uno dei modi per avere maggior riscaldamento in casa è applicare delle guarnizioni autoadesive a porte e finestre in modo che non entrano spifferi e che non fanno entrare aria fredda in casa. E puoi fare questo davvero con un costo ridicolo, ecco i dettagli:

  • Prezzo medio: 5-15 euro per rotolo
  • Tempo di applicazione: 1 ora, 1 ora e mezza per casa media
  • Risparmio stimato: fino al 10 % sulla bolletta

Ma ci sono anche altri metodi, uno dei più riconosciuti e forse più utilizzati è quello del mettere pannelli riflettenti dietro i termosifoni, un modo per far si che il calore venga riportato ben dentro l’interno della stanza. E anche in questo caso il rendimento è:

  • Costo: 10-20 euro per confezione
  • Montaggio: facile e senza determinati problemi
  • Durata: può durare anche diversi metodi

Alcuni metodi per risparmiare sulla bolletta del gas, ecco come fare

Uno dei piani dei cittadini è trovare ogni soluzione per risparmiare ed in questo articolo abbiamo valutato cinque modi per trovare un buon risparmio sulla bolletta del gas, che ogni mese o quasi ci crea un problema dal punto di vista economico. Un’idea – tra le tante cose – è utilizzare la tenda termica, tende che con questo particolare tessuto riducono la dispersione termica ed aiutano a mantenere costante e ‘giusta’ la temperatura dentro casa.

bolletta
Alcuni metodi per risparmiare sulla bolletta del gas, ecco come fare – Diregiovani
  • Prezzo: 30-70 euro a coppia
  • Installazione: è molto semplice e si fa come una normale tenda
  • Effetto: più calore in inverno e meno caldo in estate.

Molti non sanno che dai cassonetti delle tapparelle entra aria fredda, questo perchè i cassonetti non sono isolati. Applicando materiale isolante sui cassonetti si può finalmente evitare di far entrare aria fredda. Infine una soluzione alternativa è quella di usare tappeti spesi e coprenti nelle stanze fredde in modo da evitare dispersione termica.

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2025 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie