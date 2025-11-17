Questo errore (comunissimo) dopo la doccia mette a rischio la salute dei capelli: smetti subito

Fare la doccia quotidianamente è un’abitudine che abbiamo tutti. Di primo mattino o fine giornata, non è solo un modo per prendersi cura della propria igiene personale, ma diventa proprio un vero e proprio rituale di benessere. Il getto caldo, infatti, ci aiuta sicuramente ad iniziare meglio la giornata o a rilassarci prima di andare a dormire. Tuttavia, anche una cosa così semplice può nascondere delle inside e oggi ne scopriremo una in particolare.

Anche la routine più accurata, come quella di fare la doccia, può essere compromessa da un gesto così automatico da passare inosservato. Proprio sotto il getto caldo, infatti, molti compiono un errore che sembra innocuo, quasi rilassante, ma che può mettere seriamente a repentaglio la salute e in particolare quella dei propri capelli.

Mai commettere questo errore sotto la doccia, rischi di rovinare per sempre i capelli

Il gesto incriminato è semplice, avvolgere i capelli bagnati nell’asciugamano e lasciarlo in posa oltre i cinque minuti. Un’azione che molti compiono per comodità mentre ci si veste, ci si trucca o si sbrigano piccole incombenze, ma che espone la fibra capillare a stress e danni evitabili.

Quando i capelli sono bagnati, infatti, risultano più fragili e vulnerabili. La cuticola, ossia la parte esterna che li protegge, si apre, diventando meno resistente a trazione, peso e sfregamento. Tenere l’asciugamano avvolto per troppo tempo crea un ambiente umido, inoltre, il peso del tessuto trascina i capelli verso il basso, il nodo stretto produce tensione sul cuoio capelluto e l’umidità prolungata favorisce gonfiore del fusto, rendendolo più incline alla rottura.

Inoltre, il movimento inevitabile dell’asciugamano mentre si cammina o ci si muove in casa genera attrito sulle lunghezze. Questo attrito contribuisce a increspamento, doppie punte e perdita di elasticità. In casi più estremi, soprattutto su capelli fini o già danneggiati, può favorire microtraumi che indeboliscono significativamente la struttura del capello.

Un altro effetto poco considerato riguarda il cuoio capelluto, infatti, trattenere troppa umidità crea un microclima caldo e umido che può irritare la cute, intensificare la produzione di sebo o, al contrario, favorire la secchezza, a seconda della predisposizione personale. Insomma, se fino ad ora abbiamo tutti tenuto l’asciugamano in testa per più di 5 minuti, da oggi è una pratica completamente da evitare.