È questo l’unico punto in casa che devi pulire quando hai ospiti: lo sporco si nota subito

Non ti affaticare a pulire tutto se stai per ricevere ospiti, in realtà ti basta pulire questo punto: lì lo sporco si nota subito e potresti fare una brutta figura.

Quando si ricevono ospiti, la tentazione è quella di mettersi a riordinare freneticamente ogni angolo della casa. Si spostano cuscini, si passa un panno sui mobili, si spruzzano profumatori nell’aria. Spesso, però, l’attenzione si disperde e ci si concentra su dettagli che gli invitati noteranno poco o nulla. Esiste invece un solo punto che, più di tutti, cattura lo sguardo al primo ingresso e può rivelare immediatamente il livello di cura dell’ambiente.

Molti pensano che il biglietto da visita di una casa sia il soggiorno, come avere un divano impeccabile, tavolino libero da oggetti, tende vaporose e ordinate. Altri invece passano ore ed ore a pulire il bagno degli ospiti o l’ingresso, perché sono gli spazi che accolgono per primi. In realtà, c’è un’area che rivela ogni minima imperfezione e che tende ad attirare l’attenzione anche in modo inconsapevole.

C’è un solo punto da pulire subito in casa se arrivano ospiti: lì lo sporco balza subito agli occhi

A differenza di quello che si possa pensare, in casa c’è un punto in particolare che andrebbe sempre pulito quando stanno per arrivare gli ospiti. Non solo perché in genere è un punto abbastanza sporco e ‘vissuto’, ma soprattutto perché sarà proprio lì che gli invitati tenderanno ad appoggiarsi, soprattutto se in casa c’è un ambiente unico tra cucina e soggiorno. Nel dettaglio, stiamo parlando della superficie del bancone da cucina (isola o penisola) che spesso viene completamente trascurata.

La superficie del bancone da cucina è l’elemento su cui gli occhi degli ospiti cadono più facilmente, anche quando non ci si trova direttamente in cucina. È una zona esposta, centrale, spesso visibile da più punti della casa. E soprattutto è un piano che mette in mostra ogni traccia, come aloni, briciole, macchie d’acqua o di caffè, oggetti lasciati a caso oppure accumulati ai lati.

Anche una stanza nel complesso ben organizzata può sembrare trascurata se la sua superficie appare sporca o sovraccarica. Questo perché il piano della cucina è associato, nell’immaginario comune, a igiene e cura quotidiana, infatti, si tratta di un punto in cui si manipolano alimenti, si prepara il cibo e si trascorrono momenti conviviali. Ecco che quindi, in caso di ospiti, sarà importante ricordare di pulire immediatamente questo punto e non si faranno più brutte figure.