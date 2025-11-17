Il Paradiso delle Signore, addio a un amato attore: nuovo ribaltone nella fiction

Non è mai venuto meno l'affetto per un attore che prima dell'addio ha dato vita a uno dei personaggi più amati della soap. Ipotesi ribaltone al Paradiso delle Signore

Sta faticando più del previsto in questa stagione – la decima in totale, l’ottava nella versione “daily” – Il Paradiso delle Signore. Quest’anno il period drama di Rai 1 patisce non poco l’agguerrita concorrenza di Mediaset, che si propone al pubblico del daytime pomeridiano con una soap come La forza di una donna (abile a fidelizzare il pubblico nei mesi estivi, quando Il Paradiso era fermo per la pausa tra la vecchia e la nuova stagione).

I numeri non mentono. Nella giornata di venerdì 14 novembre Il Paradiso delle Signore non è andato oltre 1 milione e 419 mila spettatori e il 16% di share. Dal canto suo la dizi con Bahar e Sarp ha radunato 2 milioni e 244 mila spettatori pari a uno share del 25.2%. Netto insomma il distacco e il calo di ascolti rispetto alla scorsa stagione, quando Il Paradiso viaggiava regolarmente tra il 19 e il 21%.

La dirigenza di Viale Mazzini si sta dunque ingegnando per cercare di risollevare la curva degli ascolti. Una delle ipotesi in circolo da qualche tempo – anche se al momento rimasta a livello di semplice voce – è il possibile ritorno nelle trame della soap di uno degli attori più amati dal pubblico, uscito dal cast diverso tempo fa.

Il Paradiso delle Signore 10, l’ipotesi intrigante sull’amato attore che ha dato addio alla fiction

A lungo Vittorio Conti, alias Alessandro Tersigni, è stato “il” volto del Paradiso delle Signore. L’amabile e comprensivo proprietario del grande magazzino milanese, unico personaggio sempre presente nelle prime otto stagioni della fiction, ha dato continuità alle trame. Vittorio è uscito dal cast al termine della stagione numero otto de Il Paradiso delle Signore.

Una scelta meditata, quella di lasciare la storica soap Rai, per permettere all’attore romano di dedicarsi maggiormente alla famiglia e cimentarsi in nuove avventure professionali. Prossimamente assisteremo al ritorno di Alessandro Tersigni al cinema e in tv con il film Carmen è partita e la serie Una nuova vita. Tuttavia l’interprete di Vittorio Conti non ha mai escluso la possibilità di ritornare a far parte della grande famiglia del Paradiso.

Come anticipato, qualche tempo fa era circolata voce di un possibile ritorno di Vittorio nella soap come possibile mossa per risollevare gli ascolti. Nelle ultime puntate Conti è stato tirato in ballo quando Roberto, avendo saputo del tentativo della contessa di ricapitalizzare le sue quote per prendere il controllo totale del Paradiso, ha pensato di telefonare proprio all’amico, esule da tempo in America.

Vittorio, ormai impegnato a tempo pieno in un’avventura imprenditoriale negli Stati Uniti, non ha potuto fare molto. Soltanto l’intervento di Tancredi ha impedito ad Adelaide di portare a termine il piano per avere mano libera e licenziare Rosa Camilli dal Paradiso. Nel frattempo Vittorio e Matilde rimarranno negli States, dove la voglia di rivalsa di Tancredi li ha costretti a fuggire.

Lo stesso Tancredi però, ormai consapevole dei danni che si è autoinflitto con la sua brama di vendetta, ha seppellito da tempo l’ascia di guerra. Le condizioni per un ritorno di Vittorio sembrerebbero dunque essere favorevoli. Al momento però si tratta di semplici ipotesi, nulla di più.