Infortunio Bremer, decisione senza precedenti: quando torna

Siamo entrati nella settimana che ridarà il via ai campionati dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, peraltro ancora in corso. Nel weekend la Serie A riapre i battenti con diverse gare di cartello in una fase molto delicata della stagione.

Dal derby di Milano passando per Napoli-Atalanta e fino ad arrivare a Fiorentina-Juventus: l’attenzione dei tifosi è alle stelle per le partite in programma. Focus in particolare sui bianconeri di Luciano Spalletti, che sono a caccia di vittorie e continuità troppo spesso mancate nel corso di questa annata. L’allenatore di Certaldo è ancora a caccia della quadra giusta nella nuova realtà, che per ora non ha risposto come sperato ai nuovi input.

La Juve ha bisogno di ritrovare certezze e costruirne di nuovo col duro lavoro in campo. Servirà tempo a Spalletti che intanto spera di ritrovare quanto prima uno dei pilastri tecnici e di spogliatoio della squadra. Il riferimento è a Gleison Bremer alle prese col recupero da un menisco lesionato e con gli strascichi di un crociato che solo un anno fa ha ceduto costringendolo ad uno stop lunghissimo.

Visti i precedenti è chiaro come la società piemontese abbia deciso di andarci con i piedi di piombo, gestendo il recupero fisico del brasiliano con calma e senza forzare i tempi. Appare altrettanto chiaro come il suo rientro in campo darebbe a Spalletti l’opzione che serve per porre le basi del suo calcio a partire dalle fondamenta difensive.

Juventus, Bremer lavora per il ritorno in campo: obiettivo Napoli

Un passo alla volta procede quindi il recupero di Bremer che lavora anche con tecnologie particolari utili a metterlo al più presto nelle migliori condizioni possibili.

Il centrale brasiliano sta lavorando con il tapis roulant Alter G. Si tratta di un tappeto speciale che porta la firma della NASA ed attraverso la compressione dell’aria, permette agli atleti di allenarsi con una riduzione del proprio peso corporeo pari all’80%. Il tutto è dunque utilissimo per limitare sensibilmente l’impatto al suolo delle articolazioni.

Si tratta dunque di un macchinario innovativo che aiuterà Bremer a lavorare in sicurezza per il suo ritorno in campo. A tal proposito come evidenziato da ‘Tuttosport’ la data cerchiata sul calendario come obiettivo per il suo rientro è quella del 7 dicembre. Bremer ha quindi nel mirino la trasferta di Napoli dove Spalletti incrocerà il suo recente passato.