Sinner numero 1 del mondo, controsorpasso in classifica: cosa cambia

Una sfida a più riprese tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e non è ancora finita con l'azzurro pronto ad un nuovo sorpasso.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono gli attuali dominatori del tennis mondiale e ormai si dividono una serie di grandi successi. Quest’anno si sono divisi ancora una volta il numero di Slam e nell’atto decisivo, le Finals Atp di Torino, il tennista italiano ha battuto Alcaraz con una bella vittoria, un successo in due set con il risultato di 7-6;7-5.

Due set molto combattuti dove il tennista altoatesino ha giocato meglio i momenti chiave, si è aggiudicato il tiebreak nel primo set annullando anche un set point all’avversario mentre nel secondo parziale ha rimontato un break perso a inizio set ed è riuscito poi a portare a casa la vittoria, conquistando un successo straordinario. Una grande vittoria che ha legittimato Sinner come colui che ha vinto i tornei più importanti nel corso di questa stagione.

Due Slam e 1 Masters vinti rispetto ai due Slam vinti di Alcaraz ma a pesare sul ranking che ha visto lo spagnolo finire al numero uno è stata sicuramente la sospensione di tre mesi del fenomeno azzurro, sospeso ad inizio 2025 per il problema legato al Clostebol. E Jannik Sinner è rimasto fermo per tre mesi che sicuramente hanno condizionato il ranking Atp ed ora dista circa 500 punti di distanza dal primato di Carlos Alcaraz. Una battaglia destinata a durare ancora per tanti anni.

Battaglia per il ranking, Sinner già prepara il sorpasso ad Alcaraz

Sinner contro Alcaraz, una rivalità sia per la vittoria di tornei ma anche per il primato ranking e il numero uno è l’obiettivo primario di entrambi. Carlos finirà la stagione in testa e probabilmente ci resterà ancora per un bel periodo. A gennaio ad esempio ci sono gli Australian Open dove lo spagnolo ha fatto una prestazione appena sufficiente lo scorso anno mentre Sinner non può guadagnare punti, in quanto è campione in carica e può solo difendere i 2000 punti del torneo.

Ma Sinner ha già segnato una data per il sorpasso che potrebbe avvenire direttamente tra i mesi di Febbraio ad Aprile. Tre mesi dove Sinner lo scorso anno non ha giocato ed ora invece potrà effettuare il sorpasso. Tornei come Rotterdam, Miami, Indian Wells e Montecarlo, tornei importanti – 500 o tornei Masters 1000 – dove Sinner partirà favorito e senza punti da difendere, quindi se tutto andrà secondo le previsioni Jannik potrebbe effettuare il sorpasso, magari già a Marzo. Sinner lavora al sorpasso.