Se il frigo gocciola non vuol dire che è rotto: controlla in questi punti, al 90% risolvi subito

Se il frigo gocciola e sei pronto a chiamare subito il tecnico, prova prima a guardare in questi punti e al 90% risolvi il problema: ci vorrà pochissimo e risparmi anche i soldi dell'intervento.

Un frigorifero che gocciola può sembrare un segnale di cedimento imminente, ma nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli problemi quotidiani facilmente risolvibili. Gocce d’acqua sul fondo, sulle pareti interne o addirittura sul pavimento non indicano necessariamente un guasto, ma spesso dipendono da abitudini d’uso, sbalzi termici o semplici ostruzioni.

Prima di pensare a tecnici e sostituzioni, conviene esaminare con attenzione alcuni elementi chiave del funzionamento dell’elettrodomestico. Il più delle volte, alcuni controlli richiedono pochi minuti e possono eliminare il disagio in modo rapido e sorprendentemente efficace, evitando così di spendere soldi, magari non necessari, nell’intervento di un tecnico specializzato. Inoltre, è bene sapere che molti modelli moderni dispongono di sistemi automatici di sbrinamento che producono piccole quantità di condensa. Tuttavia, se l’acqua diventa eccessiva o compare in punti insoliti, è facile che qualcosa abbia alterato il ciclo abituale del frigorifero.

Se il frigo gocciola è importante controllare subito in questo punti, così si risolve subito il problema

Oltre ai sistemi di sbrinamento automatici, anche temperature non adeguate, errata disposizione dei cibi o semplici imprecisioni nella chiusura della porta possono generare accumuli d’acqua che sembrano più gravi di quanto siano realmente. Ecco che quindi, prima di allarmarsi e iniziare a pensare che sia arrivato il momento di cambiare il frigo, sarà importante controllare in questi determinati punti, affinché si possa risolvere da soli il problema.

Una delle cause più frequenti è lo scarico della condensa ostruito. Polvere, residui di cibo o piccoli pezzi di plastica possono bloccare il foro di drenaggio, impedendo all’acqua di defluire verso la vaschetta posteriore. Rimuovere l’ostruzione con uno stuzzicadenti o una piccola spazzola è spesso sufficiente per risolvere il problema in pochi secondi. Un’altra condizione comune riguarda la temperatura interna mal regolata. Se è troppo alta, l’umidità aumenta e la condensa si accumula sulle pareti; se è troppo bassa, si forma brina che, sciogliendosi, crea gocce d’acqua. Impostare correttamente il termostato tra 4°C e 6°C riduce in modo significativo la comparsa di umidità in eccesso.

Anche la guarnizione della porta merita attenzione: una chiusura non perfetta fa entrare aria calda, che si trasforma rapidamente in condensa. Controllare che la gomma sia integra, elastica e ben aderente è essenziale; in caso di usura, la sostituzione è un intervento semplice e poco costoso. Infine, non va trascurata nemmeno la disposizione degli alimenti. Cibi appoggiati contro la parete di fondo impediscono la corretta circolazione dell’aria e favoriscono l’accumulo di gocce. Ecco che quindi, controllare questi piccoli dettagli farà impedire al frigo di gocciolare ancora.