Tutti pazzi per questa lampada IKEA a soli 25 euro: in un attimo respiri l’aria natalizia

Non è la classica lampada natalizia, questa la trovi da IKEA e con soli 25 euro ti porti a casa una vera chicca: così originale, che sta già andando a ruba.

Quando arriva l’inverno, le giornate si accorciano e nell’aria si inizia a respirare l’atmosfera natalizia, basta un dettaglio luminoso per trasformare un angolo di casa in un piccolo rifugio accogliente. Negli ultimi anni si è sempre di più alla ricerca di oggetti che permettano di dare un tocco innovativo alla casa, ma senza esagerare. Non sorprende, quindi, che un oggetto in particolare stia catturando l’attenzione degli amanti della casa.

La protagonista è una lampada dal design essenziale ma capace di regalare un immediato effetto “wow”. Il prezzo accessibile e lo stile nordico la rendono un acquisto irresistibile per chi desidera dare un tocco festivo agli interni senza stravolgere l’arredamento. Basta accenderla per creare quell’atmosfera morbida e soffusa che ricorda i pomeriggi d’infanzia trascorsi tra biscotti allo zenzero e film natalizi.

Tutti pazzi per questa nuova lampada IKEA, costa solo 25 euro ed è davvero originalissima

La magia del Natale, si sa, risiede spesso nei dettagli, in quelle piccole luci che riscaldano l’ambiente e richiamano atmosfere nordiche e fiabesche. E quest’anno, l’aria natalizia è ufficialmente arrivata nelle case grazie a un inaspettato pezzo da novanta firmato IKEA, che, vista la sua forma originale, sta già andando a ruba. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

L’oggetto in questione tanto desiderato è lampada STRÅLA di IKEA, un accessorio decorativo che sta andando a ruba grazie alla sua capacità di trasformare qualsiasi ambiente in un set da cartolina. Disponibile a soli 25 euro, rappresenta perfettamente la filosofia del brand: funzionalità, gusto scandinavo e prezzi democratici. Ciò che rende unica questa lampada da terra è la sua forma particolare, infatti, è formata da tre fiammiferi, le cui teste sono delle lampade led.

Il design divertente non passa di certo inosservato e mette di buonumore, oltre che a donare un tocco di colore all’ambiente. Il pino massiccio della ‘base’ della struttura, dona alla lampada da terra un aspetto vivace e naturale. Inoltre, si potranno creare diverse atmosfere nella stanza, perché la luce è regolabile su due intensità. La lampada emette una luce morbida, che crea un’atmosfera accogliente nella stanza. Insomma, si tratta di un articolo sicuramente diverso dal solito, ma perfetto per chi desidera osare e ha voglia di portare in casa qualcosa che non sia ormai visto e rivisto. Con la lampada STRÅLA di IKEA il successo è assicurato.