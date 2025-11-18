Salta Sanremo, è ufficiale: niente Festival nel 2026

Mancano meno di cento giorni all’apertura delle danze a Sanremo 2026. Il prossimo Festival della canzone italiana andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026 e anche questa edizione vedrà al timone Carlo Conti. Il conduttore toscano è stato subito confermato dopo il travolgente successo di Sanremo 2025, il primo dopo il lustro targato Amadeus.

Da tempo, inutile dirlo, impazza il totonomi. Il direttore artistico delle kermesse dovrebbe sciogliere il nodo il 23 novembre o, come appare più probabile, il 30 al Tg1 delle 13:30. Carlo Conti rivelerà i nomi dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo. Come ogni anno si scatenano indiscrezioni, anticipazioni e non di rado anche fantasie su chi si sfiderà a colpi di canzoni a Sanremo.

Si era parlato anche di una possibile co-conduzione per Laura Pausini. Ma la cantante romagnola in questi giorni ha smentito le voci che la volevano al fianco di Carlo Conti sul palco di Sanremo. Per il resto il TotoSanremo non si ferma e la girandola dei possibili nomi continua. Ma a quanto pare uno dei possibili Big non prenderà parte alla gara delle canzoni.

Sanremo 2026, uno dei Big non ci sarà

In queste ore, insieme ai nomi di Angelina Mango e Patty Pravo, sta circolando anche quello di Ermal Meta. Il cantante italo-albanese manca da Sanremo dal 2021, quando si classificò terzo. Sembra invece essersi sfilato Fabrizio Moro, che proprio in coppia con Ermal Meta vinse l’edizione 2018 del Festival con il brano “Non mi avete fatto niente”.

Il ritorno al Festival è una cosa che mi terrorizza proprio a livello fisico… Sono stato un po’ traumatizzato da Sanremo», ha dichiarato di recente il cantautore romano nel presentare il suo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), come a chiamarsi fuori dalla competizione. Troppa l’ansia di cantare dal vivo.

«Me ne rendo quando vado a Domenica In, o in qualche altra trasmissione e quando mi trovo nel backstage – che mi viene l’ansia, perché devo cantare dal vivo… e io penso sempre a Sanremo», dice Fabrizio Moro. Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione durante il firmacopie del CD che ha avuto luogo lunedì 17 novembre a Napoli Moro ha confermato che non sarà presente a Sanremo 2026.

Al di là della preparazione psicologica necessaria per affrontare il Festival, Moro spiega di aver «notato che ultimamente [Sanremo, NdC] è cambiato molto. È diventato sempre più uno spettacolo televisivo e ha sempre meno a che fare con la gara canora della tradizione italiana musicale a cui siamo abituati. E questa cosa a me un po’ mi spaventa», non manca di sottolineare il cantante che ha preso parte sette volte al celebre concorso canoro.