Yildiz fuori, è ufficiale: tutti sconvolti in Serie A

La Juve non vive un momento facile nella sua storia recente e sono diversi anni ormai che il club bianconero non riesce a portare a casa titoli. Una situazione quasi assurda per un club abituato a dominare in Italia e splendere in Europa e invece ora la squadra è in chiara difficoltà e anche i suoi big. Il talento turco Kenan Yildiz è uno dei pochi gioielli di questa squadra, forse l’unico davvero considerato a livello internazionale.

Tra i tifosi c’è paura visto la situazione contrattuale ancora non definita e con lo staff di Kenan Yildiz che chiede un importante aumento di contratto, ma sicuramente il giocatore – oltre all’aspetto economico – chiede un progetto di una squadra che deve puntare storicamente alla vittoria e non solo al quarto posto. La situazione negli ultimi anni non è stata cosi florida e in un modo o nell’altro anche Kenan ne ha risentito.

Nelle ultime ore la serie A ha pubblicato l’elenco dei giocatori candidati per uscire nella formazione dell’anno al Gran Galà del calcio. Una situazione abbastanza incredibile riguarda il fatto che non ci sono giocatori della Juve e a sorpresa – spulciando tra gli attaccanti – non c’è Kenan Yildiz, non considerato come uno dei migliori nella stagione conclusa lo scorso anno.

Yildiz bocciato, è tutto vero: la decisione lascia tutti increduli

La Serie A ha diramato l’elenco dei candidati alla lista dei migliori giocatori di serie A e diversi club, persino la Fiorentina ultima in classifica ha tre giocatori con De Gea, Dodò e Moise Kean. E’ un dominio di Inter e Napoli, ma in generale ha stupito l’assenza di giocatori Juve, specialmente Yildiz che viene considerato da tutti come uno dei fuoriclasse dell’ultimo campionato.

Invece guardando agli attaccanti c’è il belga Romelu Lukaku e la coppia d’attacco dell’Inter con Lautaro Martinez e Marcus Thuram protagonisti, poi spazio anche alla coppia d’attacco della Nazionale con il capocannoniere Mateo Retegui ed il vice Moise Kean mentre completa la classifica il tanto discusso Ademola Lookman.

Niente da fare per Yildiz non iscritto a questa lista. La Juve è in difficoltà e con lui la sua stella: i bianconeri soffrono sia nella fase difensiva che in quella offensiva e il club è chiamato a reagire. Anche perchè una mancata qualificazione in Champions League rischierebbe ulteriormente di complicare le cose e la permanenza di Kenan sarebbe ancora più a forte rischio.