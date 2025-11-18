Ahi Bastoni, messaggio inquietante poco fa: l’Inter trema

Momentaccio per la Nazionale italiana che ha chiuso il proprio percorso di qualificazione mondiale con una sconfitta fragorosa in casa contro la Norvegia.

Haaland e soci hanno rimontato senza troppa difficoltà l’iniziale vantaggio azzurro firmato da Pio Esposito grazie ad una ripresa in cui la truppa di Gattuso ha calato enormemente concentrazione e intensità, finendo per essere travolta dagli ospiti. Ora per l’Italia si prospetta un ostico Playoff il prossimo marzo per cercare di rimanere agganciata alla possibilità di tornare a giocare un Mondiale che manca da troppo tempo.

Il ko di San Siro contro la Norvegia ha quindi rimesso in discussione sia il lavoro del ct che il rendimento dei singoli, con particolare attenzione a chi ottiene ottimi risultati con i club per poi sciogliersi come neve al sole con indosso la maglia azzurra.

Tra i peggiori della partita di domenica sera c’è senza dubbio anche Alessandro Bastoni, autore di un grave errore sul terzo gol ospite, e complessivamente ben lontano dal calciatore che abbiamo lungamente ammirato con la maglia dell’Inter.

Lui, ma come tanti altri, ha offerto una prestazione molto al di sotto delle proprie possibilità, e senza dubbio lontana da quanto mostra in nerazzurro alla corte di Chivu. Problemi tattici, problemi di pressione e tanti altri possono essere i fattori dietro ad un rendimento che all’Italia potrebbe non bastare per strappare il pass per i prossimi Mondiali.

Italia, Bastoni sbaglia ancora: pioggia di critiche per il pilastro dell’Inter

All’Inter in un modo e in Nazionale in un altro. È questo il problema che aleggia su Alessandro Bastoni, ma anche su altri elementi della rosa.

Del difensore nerazzurro ha parlato in particolare Gianni Rivera, che a ‘La Repubblica’ ha puntato forte il dito: “C’è Bastoni che l’Inter considera un difensore eccezionale, poi con l’Italia fa errori tragici. Evidentemente in azzurro non ha le stesse certezze a cui riesce ad affidarsi quando gioca con la sua squadra”.

Un discorso poi non troppo diverso da quello di Paolo Condò che al ‘Corriere della Sera’ parla di problemi e papabili soluzioni per provare a rimettere in piedi l’Italia, con un passaggio che riguarda anche lo stesso Bastoni: “Siamo poveri di creatività a centrocampo l’unica ipotesi di 10 da inserire accanto alle mezzali Barella e Tonali era Daniel Maldini, ma non ha mai rispettato le promesse. E in difesa abbiamo gravi problemi di marcatura che coinvolgono tutti, anche le ex certezze come Bastoni. Il gol del 2-1 di Haaland grida vendetta al cielo per la libertà con la quale ha colpito il cross di Bobb”.