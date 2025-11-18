Sinner ha deciso per il ritiro: clamorosa scelta!

Clamorosa decisione presa nelle ultime ore dal numero due al mondo Jannik Sinner. Nessuno davvero se lo aspettava. 

Mentre in queste ore comincia la Coppa Davis c’è chi invece ha finalmente terminato la stagione e potrà godersi meritate vacanze. Stiamo parlando del numero due al mondo e numero uno italiano Jannik Sinner che può godersi qualche settimana di riposo dopo un’annata piuttosto complicata.

Due Slam, le Atp Finals e in generale 5 tornei Atp all’attivo con il campione azzurro che non si ferma mai ed ha rinunciato alla Davis solo dopo una stagione che potremmo definire estenuante. I fan di tutto il mondo sono innamorati della rivalità tra Jannik e Carlos Alcaraz con i due che si sono divisi quasi alla pari i tornei degli ultimi due anni, e al momento la loro rivalità tiene appassionati tutti i fan di questo sport. E ora alcuni tennisti già pensano al prossimo anno.

Perchè per un grande tennista la preparazione per l’anno successivo è fondamentale e Jannik, dopo qualche settimana di riposo con la sua fidanzata Laila Hasanovic e con famiglia, ripartirà per la nuova stagione con l’obiettivo di vincere il maggior numero di tornei e soprattutto titoli del Grande Slam. Ora testa agli Australian Open 2026, primo grande obiettivo della prossima stagione e soprattutto la difesa dei 2000 punti dello scorso anno.

Boom Sinner, arriva la decisione insieme al suo team: ecco cosa farà

Come capita alla maggior parte degli sportivi – che si tratti di calcio, tennis o altri sport – anche Sinner va in ritiro per effettuare la preparazione in vista del prossimo anno. Come riporta Leggo Jannik effettuerà probabilmente il ritiro a Dubai, allenandosi insieme al suo team per preparare la sua stagione al meglio. Già lo scorso anno Sinner fece questo tipo di preparazione ed in quel caso ha funzionato benissimo, visto i risultati raggiunti nonostante tutto in questo 2025.

Jannik Sinner è stato sospeso per tre mesi a causa del caso Clostebol ma nonostante ciò ha ottenuto nel 2025 solo 550 punti in meno del rivale Carlos Alcaraz. 550 punti in più, ed è un risultato straordinario. Sinner punta al sorpasso in classifica ad Alcaraz che difficilmente potrà arrivare a Gennaio ma che invece potrà arrivare tra Febbraio ed Aprile, mesi dove Sinner non difende punti ed ha quindi una grande opportunità. La lotta al vertice non si ferma e Sinner non vede l’ora di rientrare.

Una sfida nel circuito più attesa tra Alcaraz e Sinner e anche nel 2026 assisteremo a tante cose interessanti.

