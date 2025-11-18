Sinner ha deciso per il ritiro: clamorosa scelta!

Mentre in queste ore comincia la Coppa Davis c’è chi invece ha finalmente terminato la stagione e potrà godersi meritate vacanze. Stiamo parlando del numero due al mondo e numero uno italiano Jannik Sinner che può godersi qualche settimana di riposo dopo un’annata piuttosto complicata.

Due Slam, le Atp Finals e in generale 5 tornei Atp all’attivo con il campione azzurro che non si ferma mai ed ha rinunciato alla Davis solo dopo una stagione che potremmo definire estenuante. I fan di tutto il mondo sono innamorati della rivalità tra Jannik e Carlos Alcaraz con i due che si sono divisi quasi alla pari i tornei degli ultimi due anni, e al momento la loro rivalità tiene appassionati tutti i fan di questo sport. E ora alcuni tennisti già pensano al prossimo anno.

Perchè per un grande tennista la preparazione per l’anno successivo è fondamentale e Jannik, dopo qualche settimana di riposo con la sua fidanzata Laila Hasanovic e con famiglia, ripartirà per la nuova stagione con l’obiettivo di vincere il maggior numero di tornei e soprattutto titoli del Grande Slam. Ora testa agli Australian Open 2026, primo grande obiettivo della prossima stagione e soprattutto la difesa dei 2000 punti dello scorso anno.

Boom Sinner, arriva la decisione insieme al suo team: ecco cosa farà

Come capita alla maggior parte degli sportivi – che si tratti di calcio, tennis o altri sport – anche Sinner va in ritiro per effettuare la preparazione in vista del prossimo anno. Come riporta Leggo Jannik effettuerà probabilmente il ritiro a Dubai, allenandosi insieme al suo team per preparare la sua stagione al meglio. Già lo scorso anno Sinner fece questo tipo di preparazione ed in quel caso ha funzionato benissimo, visto i risultati raggiunti nonostante tutto in questo 2025.

Jannik Sinner è stato sospeso per tre mesi a causa del caso Clostebol ma nonostante ciò ha ottenuto nel 2025 solo 550 punti in meno del rivale Carlos Alcaraz. 550 punti in più, ed è un risultato straordinario. Sinner punta al sorpasso in classifica ad Alcaraz che difficilmente potrà arrivare a Gennaio ma che invece potrà arrivare tra Febbraio ed Aprile, mesi dove Sinner non difende punti ed ha quindi una grande opportunità. La lotta al vertice non si ferma e Sinner non vede l’ora di rientrare.

Una sfida nel circuito più attesa tra Alcaraz e Sinner e anche nel 2026 assisteremo a tante cose interessanti.