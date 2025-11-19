La Rai ferma Stefano De Martino, cambia il palinsesto: stop!

Affari Tuoi sempre costretto all’inseguimento della “lepre” Gerry Scotti che con La ruota della fortuna continua a primeggiare nella gara Auditel. Un copione che si è ripetuto anche lunedì scorso (17 novembre) quando il quiz di Canale 5 ha superato il muro dei 5,5 milioni di spettatori (5 milioni e 592 mila spettatori e 26.4% di share, per la precisione).

Il balzo in avanti del programma condotto da Gerry Scotti – ben spalleggiato dalla rivelazione Samira Lui – ha vanificato la crescita negli ascolti del game show dei pacchi. Stefano De Martino ha radunato 4 milioni e 877 mila spettatori pari al 22,8% di share. Prosegue con qualche difficoltà insomma la cavalcata di Affari Tuoi, costretto a rincorrere il primato nell’access prime time.

Per Affari Tuoi, archiviato il doppio stop dovuto agli impegni degli Azzurri nelle qualificazioni mondiali, non ci saranno più interruzioni fino al periodo delle vacanze di Natale. Soltanto allora sono previsti altri cambi in palinsesto che costringeranno la trasmissione di Rai 1 a fermarsi ancora. Ecco quando il game show salterà altri appuntamenti.

Cambio di palinsesto Rai: quando si fermano Affari Tuoi e Stefano De Martino

Il gioco dei pacchi condotto su Rai1 da Stefano De Martino ha dovuto fermarsi per due volte – l’ultima domenica 16 dicembre – per lasciare spazio ai match della Nazionale di calcio, a sua volta impegnata nella rincorsa (ormai sfumata) alla lanciatissima Norvegia guidata da una macchina da gol che di nome fa Erling Haaland. Anche a San Siro il centravanti del City ha imposto la sua legge con una doppietta che ha chiuso i giochi.

Da qui fino a Natale non sono previsti altri stop per Affari Tuoi. Proprio come era accaduto lo scorso anno, De Martino e i pacchisti si fermeranno soltanto per due giorni durante le festività natalizie e di fine anno: alla vigilia di Natale e per la notte di San Silvestro. Confermati invece gli appuntamenti di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

La differenza, rispetto all’anno passato, è che Stefano De Martino e Affari Tuoi non dominano più incontrastati nell’ambita fascia dell’access prime time. Vietato dunque rilassarsi anche nel periodo delle feste. In tutti i giorni di messa in onda lo show dei pacchi di Rai 1 dovrà continuare a rincorrere La ruota della fortuna su Canale 5, regolarmente in testa nella gara degli ascolti.

Ricapitolando, Affari Tuoi non andrà in onda mercoledì 24 dicembre 2025 (vigilia di Natale) e mercoledì 31 dicembre 2025 (vigilia di Capodanno/notte di San Silvestro). Confermati invece gli appuntamenti di giovedì 25 dicembre 2025 (Natale), venerdì 26 dicembre 2025 (Santo Stefano) e mercoledì 1° gennaio 2026 (Capodanno).