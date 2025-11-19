Pioli in una Big: risolve il contratto con la Fiorentina e firma

La Fiorentina sta vivendo una stagione terrificante con l’attuale ultimo posto in classifica e soli cinque punti raccolti finora in Serie A. Numeri terribili per un club di alto rilievo da cui era lecito attendersi ben altro dopo l’ultima annata.

Con Stefano Pioli in panchina, che aveva raccolto l’eredità di Palladino, i tifosi e l’ambiente viola si aspettavano un ulteriore salto di qualità ma le cose non sono andate nel modo migliore. L’ex allenatore del Milan ha infatti incassato un pesante esonero poco prima della sosta, con Paolo Vanoli chiamato a risollevare la situazione.

Il rendimento di Kean e soci sotto i dettami di Pioli è stato a dir poco terribile, e le critiche sono piovute da ogni dove, mettendo presto in dubbio la scelta di affidarsi all’allenatore italiano reduce dall’esperienza all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

A commentare la brutta avventura dell’ex rossonero a Firenze ci ha pensato un altro ex come Paolo Maldini che è stato intervistato a margine del 40° Premio Viareggio. Queste le parole riportate da ‘Tuttomercatoweb’: “Un peccato. Sinceramente riuscire a capire il perché dall’esterno è molto difficile. Firenze non è un ambiente facile ma sinceramente pensavo e speravo che facesse meglio”.

C’è dunque tanta delusione intorno al nome di Pioli sul quale c’erano alte aspettative confermate anche da Cesare Prandelli al ‘Corriere Fiorentino’: “Quando è arrivato Pioli mi sono detto che era l’uomo giusto per le cose per bene. Purtroppo alle prime difficoltà sono cominciati i problemi veri. Alla Fiorentina manca solidità. I dirigenti sono tutti brave persone, ma per gestire certe emergenze serve una struttura importante. Se hai investito sull’uomo e sull’allenatore, perché cambiarlo dopo poche partite? Pioli non può essere l’unico responsabile”.

Calciomercato, Pioli può tornare in panchina: per lui c’è il Valencia

C’è chi come Prandelli ha svincolato Pioli da parte delle responsabilità per la debacle a Firenze, mentre dall’estero c’è qualcuno che già penserebbe a lui per rivoluzionare la propria di panchina.

Stando a quanto sottolineato da ‘Fiorentinauno.com’ per l’allenatore reduce dall’esperienza viola potrebbero aprirsi le porte di un’altra avventura estera. Nello specifico, alla luce dell’avvio complicato, ci starebbe facendo un pensierino anche il Valencia che occupa il terzultimo posto della Liga, con soli 9 punti, a parimerito con il Maiorca e il Levante.

La compagine iberica, nonostante le difficoltà economiche, starebbe valutando un cambio di rotta in panchina con Pioli tra i papabili per risollevare la situazione.