Si opera e starà fermo almeno 3 mesi, terremoto Milan: cosa cambia

Clamoroso ribaltone dovuto all'infortunio, la notizia scombussola tutto l'ambiente Milan e la cessione ora è ad un passo.

Siamo ormai in una fase clou della stagione con una serie di impegni molto importanti e tante sfide da affrontare. Per questo un infortunio complica i piani di ogni club, che tu sia una big o una squadra impegnata nella lotta salvezza. Oggi giorno un paio di mesi di infortunio significano saltare diversi match e tutte le big ne sanno qualcosa, che si tratti del Napoli campione che ha perso Lukaku o De Bruyne ma anche infortuni che hanno colpito negli ultimi mesi Inter, Milan e Juventus.

Il club rossonero ad esempio ha perso per infortunio prima Rafa Leao e poi Christian Pulisic, i due sono tornati dopo un mese di stop e sono pronti a rientrare al meglio per il derby di Milano, in programma il prossimo weekend. Ma non è finita qui visto che un altro infortunio in serie A può complicare i piani del club rossonero, e ora può cambiare il mercato. Stiamo parlando dell’infortunio del portiere giapponese del Parma Suzuki.

Il giocatore si è operato in questi giorni e resterà ai box per circa tre mesi ed il Parma ora è in emergenza totale. Il club ducale contava molto sull’estremo difensore nipponico e ora si trova in difficoltà, al rientro dalla sosta punterà su due giovanissimi ma tra il mercato svincolati o molto probabilmente il mercato di Gennaio sicuramente accadrà qualcosa. Ecco le ultime di mercato sul giocatore.

Svolta sul mercato, si pesca in casa Milan

Secondo alcune indiscrezioni il Parma sta valutando il giovane talento del Milan Torriani come candidato alla porta nei prossimi mesi. L’estremo difensore è rimasto per fare il terzo dietro a Maignan e Terracciano ma c’è la consapevolezza che serve qualcosa e che Torriani vada sacrificato sul mercato. O meglio ceduto in prestito per farlo giocare e non fargli perdere ulteriore terreno. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità e Torriani può essere ceduto a gennaio.

Si era parlato di qualche interessamento di club di serie B come Juve Stabia e Sampdoria ma ora è il Parma a fare sul serio e vuole dargli spazio fin da subito, lanciandolo come titolare. Cuesta è un tecnico giovane e non si fa problemi a lanciare giovanissimi, Torriani può giocare titolare fino al rientro di Suzuki e può apprendere anche dall’estremo difensore nipponico.