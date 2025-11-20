Ormai è ufficiale, queste banconote spariranno a breve: notizia allarmante

Alcune banconote a breve usciranno di scena, sempre che non lo sano già. Del resto non è un mistero per nessuno che la nostra epoca è decisamente meno dipendente dalle banconote cartacee, complice la diffusione sempre più ampia dei pagamenti elettronici. Nel nostro Paese le transazioni digitali, secondo dati del 2024, hanno ormai superato quelle in contanti.

Un report dell’ufficio analisi e ricerche della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) evidenza che il 76% degli italiani preferisce i pagamenti con carte e bancomat. Bisogna anche dire però che di recente gli Stati che avevano dato impulso a una società «no cash» che puntava ad abolire il contante sono stati costretti a fare un parziale dietrofront.

Pensiamo a Norvegia e Svezia. Davanti al rischio concreto di attacchi informatici capaci di compromettere seriamente il sistema di pagamenti digitali questi Paesi ultimamente hanno invitato i loro cittadini a utilizzare con regolarità i contanti, conservando un minimo di scorta settimanale in casa nei vari tagli. Le banconote destinate a sparire dalla circolazione però sono state escluse per un’altra ragione.

Perché la BCE ha stoppato la produzione di queste banconote

Ci riferiamo alle banconote da 500 euro. Con una direttiva del 4 maggio 2016 la Banca Centrale Europea ha sancito la fine della produzione di queste banconote escludendo questo taglio dalla serie Europea. La direttiva BCE è entrata in vigore dal 27 gennaio 2019. Da allora la banconota viola da 500 euro non è stata più emessa dalle banche centrali dell’Eurozona.

Le banconote da 500 euro oggi sono di fatto un ricordo del passato. Non hanno perso valore legale e sono state utilizzate come mezzo di pagamento finché non sono andate incontro a un graduale esaurimento. Semplicemente non sono state più stampate. Le banche centrali hanno smesso di emetterle. Ma per quale motivo la BCE ha preso questa decisione?

Le ragioni che hanno portato Francoforte a fermare la produzione di questo taglio sono dettate sostanzialmente dalla preoccupazione che le banconote da 500 euro favorissero attività illegali. Più nel dettaglio, è risaputo che questi tagli facilitavano la pratica del riciclaggio di denaro, per non parlare del terrorismo e dell’evasione fiscale.

Dai dati raccolti nel 2013 dall’agenzia britannica Soca, Serious Organized Crime Agency, che gestisce i mandati internazionali d’arresto, è emerso come il 90% delle banconote da 500 euro fosse in possesso della criminalità organizzata e degli evasori. Ci si è accorti che trafficanti di armi e di droga preferivano i biglietti da 500 euro per depositare ingenti somme in banca. Da qui la decisione della BCE di fermare l’emissione.