Sinner, mai visto nulla di simile nel ranking Atp: “È incredibile”

di

Grandi parole per celebrare il campione italiano Jannik Sinner. Nessuno se lo aspettava ma viene elogiato in maniera piuttosto netta.

Nonostante una stagione particolarmente anomala Jannik Sinner è stato uno degli assoluti protagonisti nel circuito. Due titoli del Grande Slam, un titolo alle Atp Finals e una lotta fino alla fine per il numero uno contro il grande rivale Carlos Alcaraz, arrivato però primo a fine stagione.

In molti però dimenticano una cosa fondamentale ai fini della classifica e ovvero che Jannik è rimasto fermo per oltre tre mesi a causa della sospensione legata al caso Clostebol e di fatto la sua stagione è stata condizionata, lo hanno portato a restare fermo per diverso tempo ma il campione azzurro è rimasto sempre pronto a reagire, e non ha mai mollato, mostrando una grande caparbietà.

Sinner è sempre tra i big del circuito e la sua rivalità con Alcaraz sta impressionando tutti ma allo stesso tempo sono in molti a esaltare le gesta di questo campione che a suon di record sta letteralmente cambiando tutto. Nel corso del consueto appuntamento con il suo podcast l’ex campione americano di tennis Andy Roddick ha analizzato quello che è successo quest’anno ed ha avuto bellissime parole per Sinner, esaltando comunque il suo 2025. Andy non è il primo ed in molti lo stanno sottolineando, quello che ha fatto Jannik è impressionante.

Sinner show nel 2025, arriva il messaggio di Roddick

Nel corso dell’intervista Roddick ha parlato insieme all’ormai ex tennista Chris Eubanks ed i due hanno elogiato il campione, sottolineando: “Sinner è stato molto vicino a concludere la stagione come numero 1 al mondo, e questo nonostante abbia saltato oltre tre mesi nel corso della stagione” con Andy che ha fatto nuovamente riferimento alla sospensione per il caso Clostebol.

Jannik ha finito il 2025 a solo 550 punti di distanza da Alcaraz e sono in molti a pensare che senza lo stop per la sospensione l’azzurro avrebbe concluso al primo posto anche in questo 2025. Ora fino a fine Gennaio Sinner non potrà tornare numero 1, ma da Febbraio in poi il possibile sorpasso è tutt’altro che utopia. Il campione azzurro ha fatto molto bene ma Roddick esalta il suo atteggiamento:

“Dopo la sconfitta in finale agli Us Open Sinner è andato in conferenza ed ha detto che deve cambiare qualcosa. Insomma, questo non è normale visto che lui quest’anno ha perso praticamente solo contro Alcaraz ed ha vinto tutti gli altri match, tutto questo è incredibile”.

