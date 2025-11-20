Tudor nuovo allenatore: rescinde con la Juve e accetta

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus ormai da una manciata di settimane con i bianconeri che hanno optato per la separazione andando quindi a scegliere Luciano Spalletti per la ripartenza del proprio progetto.

Soprattutto in questa prima parte di stagione Vlahovic e soci sotto la direzione del croato non hanno reso al meglio, con una lunga astinenza da vittorie interrotta solo dopo il suo addio, e la sensazione che anche sotto il piano del gioco la squadra non si sia poi realmente evoluta per come previsto.

La Juventus ha dunque optato per un altro cambiamento, l’ennesimo in pochi mesi dopo quello da Thiago Motta allo stesso Tudor. Proprio dell’esonero del croato a Torino ha parlato Mattia Perin che nei giorni scorsi a margine del Social Football Summit ha ammesso: “Sono momenti difficili perché non so se da fuori si percepisce ma quando un allenatore viene cambiato ci sentiamo i primi responsabili, perché l’allenatore conta molto ma in campo ci andiamo noi. È un fallimento, ma da questi si può rinascere e costruire qualcosa di importante se si hanno delle basi solide”.

L’avventura di Tudor da allenatore della Juventus è stata senza dubbio rivedibile e a tratti fallimentare, ma ora sia il tecnico che la stessa società sono pronti a voltare pagina. Il club lo ha già fatto con Spalletti, che pure sta facendo i conti con una realtà difficile, mentre l’allenatore croato sembra già pronto a ponderare l’idea di tornare in panchina altrove.

Calciomercato, pazza idea Tudor per la panchina: il Valencia vuole uscire dalla crisi

Non è da escludere che Igor Tudor possa decidere di ritornare ad allenare già in queste settimane, visto il possibile interessamento di un club estero in forte difficoltà.

Il riferimento è al Valencia che occupa l’attuale 17esimo posto in classifica in Liga, ed alle prese con il rischio retrocessione. I ‘pipistrelli’ hanno messo insieme solo due vittore e vivono un periodo fortemente negativo con soli due punti nelle ultime 5 uscite di campionato.

Un autentico disastro per una società blasonata come il Valencia che potrebbe decidere di dare una scossa all’ambiente con un cambio in panchina, provando eventualmente ad affidare la guida tecnica proprio a Tudor dopo la fine dell’esperienza alla Juve. Il croato ha già allenato a Marsiglia al di fuori dei confini nazionali, e risolvendo il contratto con i bianconeri potrebbe rappresentare un’opzione intrigante in una piazza esigente e ricca di stimoli.