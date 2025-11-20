Serie A, nuovo esonero: non ci sono più dubbi

Dopo la sosta torna in campo la Serie A e le panchine di alcuni allenatori sono già bollenti. Esonero in vista

È tempo di tornare a concentrarsi su quelli che sono i temi più caldi del campionato. La sosta per gli impegni delle nazionali è andata in archivio ed ora l’attenzione è tutta nuovamente riversata sui club.

In Serie A la corsa scudetto si fa sempre più incandescente con Inter e Roma appaiate al primo posto e tutte le altre ad inseguire. Dal Milan al Napoli, passando per Juventus e Bologna: sono tutte raccolte in una manciata di punti a caccia dei rispettivi obiettivi. La classifica del campionato italiano si fa però molto intrigante anche nella zona retrocessione, lì dove ci sono anche club poco abituati a navigare come la Fiorentina, che prima della sosta ha infatti cambiato allenatore affidandosi a Vanoli.

La viola occupa l’ultima piazza con soli 5 punti, mentre a salire ci sono Verona e Genoa nelle altre due posizioni retrocessione rispettivamente con 6 e 7 punti. Non se la passa troppo meglio il Parma ad 8 lunghezze, mentre il Pisa di Gilardino con il successo dell’ultimo turno ha provato a riprendere quota e colore, pur restando in una zona piuttosto calda.

La temperatura sale quindi per quelle squadre impelagate nella fascia di classifica più scomoda. A tal proposito c’è chi come Fiorentina e Genoa ha anche già effettuato cambiamenti importanti per provare a ribaltare una situazione incandescente. Non sono dunque da escludere ulteriori movimenti in panchina tra le altre società in zona retrocessione. Ci sono un paio di nomi in particolare a rischio esonero.

Calciomercato, le quote esonero si fanno problematiche: da Cuesta a Di Francesco

La Serie A alla riapertura delle ostilità propone una giornata già piuttosto significativa per chi è in lotta per non retrocedere. Parma-Udinese e Genoa-Verona sono alcuni tra gli spartiacque più importanti dei prossimi giorni da tenere sotto osservazione.

Così come sotto l’occhio attento ci sono alcune panchine come quella di Carlos Cuesta che è il ‘favorito’ per essere il prossimo allenatore esonerato in Serie A. Il tecnico del Parma, visti anche i risultati, è a forte rischio con ‘Planetwin’ che quota il suo addio ad appena 1,50.

Possibile quindi l’esonero dello spagnolo, così come a 1,65 rischia tanto anche Di Francesco a Lecce e con la stessa identica quotazione anche Paolo Zanetti, che col Verona penultimo non ha più margine d’errore. Tra questi tre potrebbe quindi venir fuori la prossima panchina saltata in Serie A.