Terremoto in Nazionale, chieste le dimissioni: cosa succede

L’intero movimento calcistico italiano vive un periodo davvero molto difficile. I principali top club italiani usano pochi giocatori del nostro paese e anche nelle piccole troviamo club con 9 o 10 stranieri. La concorrenza degli altri paesi vede questi ultimi in grande crescita mentre noi viviamo una situazione davvero molto delicata. Il nostro paese è in difficoltà e si lavora a trovare una soluzione il prima possibile.

In queste ore sono state annunciate le avversarie dell’Italia per i Playoff ma la verità è che in questo momento la squadra di Gattuso non può sottovalutare davvero nessuno, siamo chiamati a offrire il massimo, dare il 120 % e sovvertire cosi il trend che vede la nostra squadra mancare di qualità e quantità in mezzo al campo. La nostra Nazionale vive un momento duro come il nostro calcio e l’ultima gara contro la Norvegia ha fatto ulteriore chiarezza.

Se in Norvegia c’era l’attenuante di una squadra in difficoltà con Spalletti non si può dire lo stesso a San Siro con l’Italia che era reduce da una serie di vittorie e trapelava ottimismo per vincere. L’1 a 0 di Pio Esposito aveva acceso speranze ed invece è finita 4 a 1 con l’Italia letteralmente annichilita, poco da dire a riguardo e una bufera che si è abbattuta sia su Gattuso che sulla federazione e sul presidente Gravina.

Italia sotto accusa, cosa succede alla Nazionale?

Un momento duro e un pesantissimo risultato contro la Norvegia, ma il post partita dell’Italia e questi giorni sono stati durissimi. In molti chiedono una rivoluzione il prima possibile e c’è addirittura chi mette sotto pressione Gattuso oltre che Gravina. Subito dopo la sconfitta contro la Norvegia sono arrivati migliaia di tweet sia contro Gattuso che contro il presidente Gravina, invocando le dimissioni del secondo e l’addio del primo.

Tante polemiche e l’Italia vive una vera e propria crisi, Gattuso nel mirino e tanti tweet che hanno testimoniato il momento piuttosto difficile dell’intero nostro momento e tanti tweet di accusa. Gattuso ad ogni modo resterà in panchina anche nei Playoff dove l’Italia non può sbagliare, giocherà la semifinale probabilmente a Bergamo il 26 Marzo e la finale si giocherà poco dopo, l’Italia non può mancare per tre Mondiali di fila, il futuro della Nazionale e di Gattuso è davvero appeso ad un filo.