Quanto consuma l’albero di Natale? La spesa reale sulla bolletta e i 3 trucchi che dimezzano i costi

Quanto consuma realmente l'albero di Natale pieno di luci? La risposta non è poi così scontata, ma con questi trucchi il risparmio sarà garantito.

Il periodo delle feste porta con sé un cambiamento immediato nell’atmosfera domestica: colori caldi, profumi invitanti e soprattutto illuminazioni che trasformano ogni angolo di casa. Tra queste, l’albero di Natale rimane il simbolo indiscusso della stagione. Le sue luci, intermittenti o soffuse, creano un senso di magia difficile da replicare in altri momenti dell’anno. Nonostante ciò, è comune chiedersi quanto incida davvero questa tradizione sulla bolletta elettrica, soprattutto in un periodo in cui l’attenzione ai consumi è diventata una priorità comune.

Prima di allarmarsi per un possibile aumento dei costi, è utile capire che la percezione di consumo spesso non corrisponde alla realtà. La maggior parte delle catene luminose moderne è progettata per avere un impatto minimo sui consumi, pur garantendo quel bagliore caldo e festoso che accompagna le giornate di dicembre. Ma ciò nonostante, è bene capire nel dettaglio il reale dispendio di energia, facendo letteralmente due conti.

Quanto consuma l’albero di Natale sempre acceso? A conti fatti, sembrerebbe meno di un caffè

Le luci più diffuse oggi sono a LED, una tecnologia che consuma da 6 a 10 volte meno rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza. Una catena luminosa LED da circa 100-200 micro-lampadine ha in genere una potenza compresa tra 3 e 8 watt. Tradotto in numeri quotidiani: tenere acceso l’albero per 6 ore al giorno comporta un consumo di circa 0,018–0,048 kWh al giorno, pari a 0,50–1,40 kWh al mese. Considerando un costo medio dell’energia di 0,25 €/kWh, la spesa si aggira tra 0,12 e 0,35 euro per tutto il periodo natalizio. Una cifra irrisoria, spesso inferiore al costo di un caffè.

Ciò nonostante, esistono 3 semplici trucchi che permetteranno di tenere tutto sotto controllo, compresi i costi delle luci dell’albero di Natale. Vediamoli nel dettaglio:

  1. Usare luci led moderne: rispetto alle luci del passato, oltre ad essere più sicure, consumano davvero pochissimo, riuscendo così a ridurre ancora di più la spesa totale
  2. Impostare un timer: sfruttare questa opzione permette di tenere un’albero acceso nei tempi giusti e con il timer si spegnerà automaticamente, evitando quindi distrazione
  3. Optare per delle luci fisse: potrà sembrare una cosa strana, ma le catene luminose che usano luci a intermittenza consumano leggermente di più. Quindi, optare per quelle fisse, farà risparmiare ancora un po’.

Ecco che quindi, i consumi dell’albero di Natale non devono affatto destare preoccupazione, a patto però che si usino con moderazione e si acquistino prodotti certificati e sicuri.

