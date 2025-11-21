Annuncio di lavoro, stipendio di 3.300 euro in un posto da sogno: come candidarsi

Da diverso tempo il reddito dei lavoratori italiani è finito sotto pressione. Tempo di vacche magre per i salari reali – ovvero quelli al netto dell’inflazione – che non cessano di perdere terreno. Secondo gli ultimi dati Eurostat lo stipendio annuo dei cittadini dell’Eurozona è in crescita. Fa eccezione l’Italia che sul fronte delle retribuzioni rimane sotto la media europea.

In media un dipendente nell’Unione Europea può arrivare a raggiungere 39.800 euro l’anno: +5,2% rispetto ai 37.800 del 2023. I lavoratori italiani invece restano sotto la media Ue: 33.523 euro nel 2024 (32.650 nel 2023), superando di poco la Spagna (33.700 euro). Nel 2024 lo stipendio medio dei dipendenti italiani è salito di appena un punto e mezzo circa, tenuto conto dell’inflazione.

In questo contesto può risultare particolarmente allettante una proposta di lavoro come questa, ideale per chi aspira a combinare carriera e qualità della vita. L’offerta proviene da una struttura prestigiosa in un luogo veramente da sogno. Ma il pezzo forte è sicuramente lo stipendio mensile: circa 3.300 euro. Ecco di cosa si tratta e come candidarsi.

Annuncio di lavoro per uno stipendio da 3.300 in un posto da favola: come candidarsi

Recentemente su Jooble è apparso un annuncio da parte di un prestigioso albergo di Lucerna, in Svizzera, a circa tre ore di macchina da Milano. La struttura sta cercando personale per la stagione invernale. L’offerta è davvero interessante: un pacchetto che comprende, oltre a vitto e alloggio gratuiti, uno stipendio che si aggira tra i 3.200 e i 3.300 euro mensili.

La remunerazione è variabile in base al ruolo e all’esperienza dei candidati. L’albergo è l’Hotel Hermitage, affacciato sul Lago dei Quattro Cantoni. Si tratta di un moderno hotel a quattro stelle, molto rinomato, frequentato da una clientela medio-alta, abituata dunque a standard elevati. La selezione del personale di conseguenza è particolarmente attenta.

Chi sarà assunto vivrà direttamente in albergo senza sostenere costi per l’alloggio. Le candidature sono già aperte. L’hotel sta cercando nuovi camerieri qualificati, figure in grado di gestire con precisione e rapidità gli ordini e preferibilmente con esperienza nell’utilizzo di sistemi Orderman o simili. L’Hermitage richiede persone autonome e affidabili.

I candidati dovranno essere capaci di muoversi in maniera sicura sia nel servizio del pranzo al ristorante principale che nella gestione della cena (che in albergo coinvolge una settantina di ospiti). Tra i requisiti, oltre alle competenze tecniche, è richiesta una buona conoscenza di tre lingue: tedesco, italiano e inglese. Servono inoltre un atteggiamento positivo, senso dello humor e predisposizione al lavoro di squadra.