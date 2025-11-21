Ultim’ora, dramma Musetti: mondo del tennis sotto choc

Lorenzo Musetti è uno dei più grandi talenti italiani della storia del tennis e paradossalmente i suoi risultati sono in secondo piano solo grazie al grande momento che il tennis italiano vive. Musetti è ormai costantemente presente nella Top 10 ma i suoi risultati non vengono apprezzati come dovuto e spesso finiscono nel mirino della critica, e anche il tennista ne ha sofferto.

Lorenzo qualitativamente ha doti innate e piace a tanti, ma in Italia ha subito delle critiche e nelle ultime ore ha rilasciato un’interessante intervista nel podcast che vede protagonisti tifosi Juve da parte del club bianconero e il tennista carrarino ha trattato di tanti temi. Niente peli sulla lingua per Musetti che ammette ogni cosa ed è tornato su diverse situazioni. Il fenomeno azzurro ha spiegato uno dei problemi che caratterizza tanti sportivi in questo momento.

Parlando con il conduttore Musetti ha spiegato di aver avuto alcuni problemi nel corso della sua carriera, relativi ad attacchi di panico, parole che hanno sconvolto i telespettatori. Il campione azzurro ha chiarito: “In questa stagione sono salito sotto l’aspetto mentale e nell’atteggiamento, ma purtroppo a livello caratteriale mi accendo ancora e questo mi penalizza”, poi la rivelazione riguardo gli attacchi di panico.

Ultim’ora Musetti, arriva l’annuncio che lascia di sasso

Nel corso di Small Talks Lorenzo Musetti ha dato anche alcune indicazioni e rivelazioni riguardo degli attacchi di panico avuti nel corso della sua carriera ed ha svelato: “Durante il mio percorso ho avuto attacchi di panico, mi sentivo come se avessi un coltello tra lo stomaco e lo sterno, mi giravo verso il mio box e non riuscivo neanche a respirare. Per fortuna poi ho imparato a gestire queste situazioni e negli anni sono stato molto meglio”.

E insomma non è la prima volta che mi capita, uno sportivo deve affrontare diverse pressioni ed anche Lorenzo ha raccontato delle problematiche che ognuno di noi deve affrontare, capita nella vita e per gli sportivi è ancora più dura. Musetti è un grande campione e uno sportivo di livello, ma come tanti affronta le problematiche di tutti i giorni e non è mai semplice.

L’azzurro ha poi raccontato anche dei problemi relativi ai social ed ha dichiarato: “Capisco che non si può piacere a livello tennistico ma quando si sfocia in insulti non ne vedo tanto il senso. Non voglio ricevere solo insulti, specialmente per la mia compagna e per questo ho chiuso i social a chi non seguo”.