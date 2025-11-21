Pazzesco Thuram, annuncio ufficiale poco fa

La Serie A torna questo fine settimana con tante novità ed un’attesa enorme soprattutto per il derby di domenica sera tra Inter e Milan. Massima attenzione quindi sulla stracittadina milanese che darà indizi importanti sul campionato.

Al contempo altre come Napoli e Juventus proveranno a ripartire dopo i passi falsi pre sosta. Gli azzurri saranno di scena contro l’Atalanta al Maradona, mentre i bianconeri di Spalletti andranno a caccia della vittoria nella sfida sentita di Firenze. C’è quindi grande fermento intorno a molte big del nostro campionato, ed in relazione al derby di Milano ha preso la parola Adrien Rabiot che non vede l’ora di tornare in campo: “Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene”.

Queste le parole del francese a ‘Dazn’, che nel corso del suo intervento ha avuto anche modo di parlare di due connazionali di spicco. Il riferimento è ai fratelli Thuram, con Marcus che sarà prossimo avversario del Milan in campionato: “Marcus è un amico, ci siamo sentiti qualche giorno fa. Gli scriverò anche prima del derby, possiamo scherzare su queste cose ma non troppo”.

Interessante, nel corso dell’intervista, il passaggio che riguarda anche Khephren e il parere che lo stesso Marcus ha del fratello.

Rabiot e l’annuncio sui fratelli Thuram: ” Quando Marcus parla di suo fratello dice che è più forte”

A margine del suo intervento Rabiot ha quindi proseguito sul rapporto con Marcus Thuram: “Parliamo un po’ di tutto, mi ha chiesto se fossi libero in questi giorni durante la sosta per andare in un posto, ma dovevo lavorare e ho preferito rimanere concentrato sul mio recupero. Ma ci sentiamo spesso e abbiamo un bel rapporto”.

Il rapporto tra Rabiot e il Thuram interista è buono, ma quando c’è da dire chi sia più forte tra lui e il fratello Khephren la risposta è decisa: “Quando Marcus parla di suo fratello dice che è più forte, che ha più qualità, che è più giovane e ha ancora tanto da dimostrare. Io sono rimasto colpito da come Marcus sia diventato subito protagonista all’Inter in queste stagioni”.

Il giudizio di Marcus è quindi quello che stupisce più di tutti. Secondo l’attaccante dell’Inter sarebbe quindi più forte il fratellino della Juve.