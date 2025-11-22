Ufficiale, Sinner è stato fatto fuori: i tifosi non ci credono

Il 2025 di Jannik Sinner è stato un anno ricco di emozioni, sia per lui che per i suoi tifosi. Tanti successi e la grande rivalità con il suo amico/avversario Carlos Alcaraz, conclusasi quest’anno con la bella vittoria in finale alle Atp Finals di Torino, l’ennesimo atto decisivo di una stagione comunque vada da incorniciare per lui e per tutti i colori Italiani.

Il fenomeno azzurro ha vinto due Slam e le Atp Finals di fine anno ma in questa stagione ha dovuto fare i conti anche contro un duro e pesante colpo, ovvero la sospensione per il caso Clostebol che purtroppo, in un modo o nell”altro ha condizionato la sua stagione e che comunque rappresenta un danno alla sua immagine.

Nelle ultime ore è arrivata una decisione che certifica questo danno di immagine, una brutta battuta d’arresto. Come ogni anno l’Atp ha selezionato gli atleti meritevoli di premio e uno dei premi più ambiti è lo Stefan Edberg Sportmanship, premio che celebra gli atleti dotati non solo di grandi qualità sul campo ma anche di maggior sostegno dei tifosi e sportività, apprezzati sia dentro che fuori.

Sinner conserva alcune di queste caratteristiche ma secondo i bene informati l’Atp non ha mai pensato di dargli la candidatura per questo premio perché avrebbe potuto creare più di qualche imbarazzo.

Niente Sinner e Alcaraz favorito per la vittoria del premio Atp

Candidare Sinner per il premio in onore di Stefan Edberg poteva diventare una forte arma a doppio taglio anche perché con i voti dei tifosi Sinner aveva grosse chance di portare a casa la vittoria e battere anche qui il grande rivale Carlos Alcaraz. La federazione almeno per quest’anno ha deciso di evitare assolutamente e ha optato per altre piste meno rischiose.

Oltre a Carlos Alcaraz, vincitore del premio lo scorso anno, ci sono anche Grigor Dimitrov, Casper Ruud e poi Felix Auger Aliassime, tutti avversari di gran livello ma che sicuramente non avrebbero avuto i voti del fenomeno di San Candido. Nessuna categoria ha premiato abbastanza sorprendentemente Sinner o comunque messo nella lista dei candidati mentre la coppia composta da Darren Cahill e Simone Vagnozzi è una delle candidate e tra le favorite alla vittoria del titolo per il miglior coach dell’anno e c’è attesa per l’elezione ufficiale di queste premiazioni.