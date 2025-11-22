Modric, niente da fare: l’annuncio scuote il Milan

Poche ore e andrà in scena uno dei match più attesi dell’anno, la sfida che i tifosi amano e per il quale vediamo sfottò per tutto l’anno calcistico. È una giornata intensa di serie A tra Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus ma soprattutto il derby di Milano tra Inter e Milan. I nerazzurri sono primi in classifica dopo tanto tempo in questa stagione ma quest’anno hanno già perso contro Napoli e Juventus, oltre al ko con l’Udinese e Chivu così non può sbagliare.

Allo stesso tempo è un campionato molto equilibrato e finora ogni domenica si cambia padrone senza un vero e grande favorito. Il Milan quest’anno ha cambiato allenatore e tanti elementi ed uno su tutti è il centrocampista croato Luka Modric, protagonista totale in questa stagione. Il croato è arrivato a 40 anni in serie A tra tante perplessità e invece sta trascinando il Milan a lottare per il titolo e finora è sempre stato tra i migliori, specialmente nei big match contro Napoli e Juventus.

A centrocampo ci sarà una sfida tra il presente rossonero e appunto Luka Modric ed il passato e stiamo parlando del centrocampista turco Hakan Calhanoglu, stella dell’Inter e in passato giocatore rossonero. I tifosi non hanno mai gradito questo tradimento e per questo ogni settimana ci sono cori e polemiche attorno al suo nome. Il giornalista Antonello Gioia è intervenuto a Calciomercato.it ed ha parlato del famoso derby della Madonnina.

Da Modric e Calhanoglu fino a Milan Inter

Il giornalista ha parlato di tanti temi attorno al derby ma specialmente dell’attuale potenza dei due club, provando a sminuire chi parlava di divario abissale tra le parti. Per questo motivo ha sottolineato: “Per me l’Inter è più forte e su questo ci sono pochi dubbi, ma per me non è super favorita. Mi aspetto una sfida equilibrata in questo momento della stagione” sottolineando che il Milan può dire la sua.

Poi però Gioia ha sorpreso parlando del raffronto tra Calhanoglu e Modric ed esprimendo la sua preferenza: “Chi sceglierei tra Hakan e Luka? Ad oggi sceglierei Calhanoglu e non Modric, perché secondo me Calhanoglu a livello di condizione fisica adesso sta meglio di Modric. Però per me Modric pesa di più nel Milan rispetto a Calhanoglu nell’Inter“.

Modric al momento è fondamentale per i rossoneri ma allo stesso tempo Gioia ha sottolineato di preferire l’acerrimo rivale.