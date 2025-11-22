La magia del Natale entra in scena in questo piccolo borgo: sarà un mese ricco di eventi

Una delle caratteristiche del nostro Paese è la presenza, accanto a città cariche di storia, di piccoli borghi in grado di sorprendere tutti con le loro bellezze antiche. Uno di questi borghi comincerà a tingersi con i colori del Natale inaugurando in anticipo la stagione delle festività. Nelle prossime settimane una serie di iniziative lo proietteranno in pieno clima natalizio.

Le vie del centro storico e le sue piazze cambieranno volto grazie a un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori lungo l’intero arco del periodo festivo. Illuminazioni, decorazioni, mercatini, piccoli spettacoli, momenti musicali e laboratori dedicati alle famiglie animeranno il borgo. Sarà anche possibile andare alla scoperta di prodotti locali e iniziative culturali.

Corinaldo, in provincia di Ancona, è uno dei borghi più belli della Penisola. A partire dal 30 novembre questo piccolo borgo è pronto a dare il via al suo Gran Natale con una cerimonia molto attesa: l’accensione del grande albero e delle luminarie alle 16:30. Questo momento inaugurerà un mese fitto di eventi destinati a trasformare il borgo marchigiano in un teatro natalizio a cielo aperto.

Gli eventi che animeranno il borgo di Corinaldo nel mese che porta al Natale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio Corinaldo indosserà vestiti luminosi, pronto a dare accoglienza a visitatori e famiglie in un percorso di tradizioni, cultura e comunità. Una serie di spettacoli itineranti animeranno il centro. Ci saranno anche musiche dal vivo, esibizioni circensi, laboratori per i più piccoli e naturalmente il mercatino di Natale, luogo d’incontro con i sapori, la storia e le tradizioni artigianali del territorio.

Non mancheranno i simboli più tipici del Natale come la Casa di Babbo Natale, il presepe artistico-meccanico della Contrada di Santa Apollonia. Per non parlare dei giochi di luce che ogni anno provvedono a ridisegnare i contorni di Corinaldo. Come da tradizione, la chiusura del periodo delle feste natalizie toccherà alla festa della Befana, il 6 gennaio.

I visitatori troveranno accoglienza, calore, musica e dolci condivisi. Quest’anno c’è una grande novità: la pista di pattinaggio su ghiaccio. Sarà posizionato vicino alla Porta del Mercato, circondato dall’ideale abbraccio della cinta muraria risalente al periodo medievale. Il colpo d’occhio è assicurato e diventerà certamente l’icona del Natale di Corinaldo. Ma non è finita.

Non bisogna dimenticare infatti gli spettacoli e i concerti ospitati dal Teatro Goldoni. La Biblioteca Comunale nel frattempo aprirà le sue porte ai bambini con laboratori e letture animate. In programma c’è anche una mostra intitolata “Mirabilia Marche”. È dedicata a Claudio Ridolfi – pittore veronese stabilitosi a Corinaldo nel XVII secolo – e al Seicento. Ci sarà infine la mostra fotografica del 40° Concorso “Mario Carafòli”.