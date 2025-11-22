Marcell Jacobs, annuncio sui social: tifosi col fiato sospeso

Marcell Jacobs è tornato a prendere la parola attraverso i propri profili social e ha risposto al quesito su quando tornerà in pista

Il mondo dell’atletica italiana è in fervente attesa di rivedere in gara Marcell Jacobs, la cui ultima uscita risale allo scorso 20 settembre per le batterie della 4×100 ai Mondiali.

Nonostante un problema a seguito del contatto con il sudafricano Shaun Maswanganyi, il corridore azzurro chiuse la propria performance a 9.01, con la nazionale italiana che però non andò oltre il sesto posto, restando fuori dalla finale. Una delusione cocente per il movimento nostrano e per lo stesso Jacobs che non è reduce nel complesso da un periodo particolarmente brillante.

Al termine dello sforzo individuale arrivarono quindi dichiarazioni molto forti da parte del classe 1994 nativo di El Paso, che sembrava meditare persino un eventuale ritiro: “Non si può vivere nel passato. Mi sono goduto il sogno nei primi due mesi e poi mi sono subito rimesso in gioco. Ora per me è difficile vivere: quando sei atleta lo sei tutto il giorno. Se quando devi tirare fuori quello per cui hai lavorato non riesci a farlo, allora.. Mi sento pesante, non fluido, non il Marcell di una volta. Gli anni passano, la testa dice che non riesce a reggere queste gare“.

Una pesantezza sia fisica che nelle parole da parte di Jacobs, che ha spaventato, e non poco i suoi tifosi. I fan sperano di rivederlo presto in gara, scacciando lo spettro di un ritiro che avverrebbe certamente troppo presto visto il potenziale del fenomeno azzurro.

Arriva l’annuncio di Marcell Jacobs: ecco quando torna in gara

Marcell Jacobs con l’oro olimpico di Tokyo 2020 ha fatto sognare milioni di italiani in tutto il mondo, facendo toccare vette elevatissime a tutto il movimento dell’atletica azzurra.

Gli anni però passano anche per un fenomeno come lui, e le riflessioni sul futuro risultano inevitabili. In questi giorni lo stesso Jacobs ha voluto rompere il silenzio parlando attraverso i propri profili social: “In realtà devo ammettere che da Tokyo non ho ancora messo un paio di scarpe da ginnastica. Quindi presto annuncerò qualcosa e vedremo un po’ quello che sarà il futuro“.

L’oro olimpico di Tokyo 2020 è quindi pronto ad annunciare il proprio destino e ad alcuni tifosi che gli hanno chiesto dei suoi progetti finali ha risposto in questo modo: “Il progetto finale è quasi pronto, ancora qualche mese e vedrete qualcosa di incredibile“, taggando la sua accademia.