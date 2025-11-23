Spalletti via dalla Juve, annuncio nella notte: crisi senza fine

E sono tre. Siamo ancora lontani dalla striscia-record di cinque pareggi consecutivi che la Juve aveva ottenuto sotto la gestione di Igor Tudor – seguita poi da tre sconfitte consecutive senza segnare che furono fatali per il tecnico – ma questo non è certo il cammino che i tifosi bianconeri si sarebbero aspettati dopo l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina.

L’allenatore, onesto nell’assumersi le responsabilità in conferenza stampa dopo il pareggio del ‘Franchi‘, non ha dato quella scossa, in termini di risultati, necessaria a pensare in grande. A fare progetti di un certi tipo in una stagione ancora tutta da giocare.

Il gol in pieno recupero della prima frazione di Filip Kostic aveva illuso Spalletti sull’andamento di una gara che la Juve, nella ripresa, ha poi addirittura rischiato di perdere. Al di là del solito clima rovente trovato a Firenze – parte del pubblico ha anche bersagliato Dusan Vlahovic con cori razzisti al punto tale che la gara è stata temporaneamente sospesa in attesa che le becere manifestazioni terminassero – è impossibile non sottolineare che la squadra bianconera non sia riuscita ad ottenere i tre punti contro una compagine ultima in classifica. Che in casa aveva perso con tutti tranne che con il Bologna, peraltro raggiunto al 94′ su rigore dubbio al termine di una gara rocambolesca.

Ecco che allora, inevitabilmente, sotto accusa ci è finito lui. Il tecnico di Certaldo. Colpevole, a detta di una parte dei sostenitori bianconeri avvezzi ai social, di non aver ancora invertito un trend già vissuto col citato Tudor. La ‘condanna’ si è già manifestata con l’hashtag #Spallettiout che già campeggia su X.

#Spallettiout, già emessa la sentenza: aria pesante alla Continassa

Dopo il fischio finale di Firenze, i tifosi bianconeri si sono letteralmente scatenati sulla nota piattaforma. Da chi, prendendo spunto dalla conferenza stampa del toscano, ha chiesto espressamente l’esonero, a chi ha iniziato a creare dei meme denigratori, #Spallettiout è già di tendenza sul popolare social.

Dopo aver ottenuto la vittoria in quel di Cremona all’esordio, l’ex tecnico di Roma, Inter e Napoli ha raccolto tre pareggi di fila che non hanno contribuito a quella svolta tanto attesa. L’esigente piazza juventina, frustrata da anni di insuccessi e di progetti stroncati sul nascere, ha già perso la pazienza.

Il giornalista Vittorio Giordano, Direttore de ‘Il cittadino canadese‘ non ha usato mezzi termini per esprimere la sua opinione a proposito del destino dell’allenatore toscano. È necessaria una svolta immediata se non si vuole arrivare ad una situazione simile a a quella già vissuta, in tempi recenti, da Thiago Motta e da Igor Tudor.