Dramma Re Carlo, via alla successione: la notizia scuote tutti

Come in una classica vita di corte che si rispetti, le vicende dei Reali d’Inghilterra, già foriere di clamorosi ribaltoni e colpi di scena, continuano a tenere banco al ritmo di almeno una grande notizia (o rumor) a settimana.

Nemmeno il tempo di archiviare una delle pagine più buie della monarchia britannica (la scandalosa e grave situazione che ha coinvolto Andrea Mountbatten Windsor, fratello di Re Carlo, che ha perso tutti i titoli nobiliari in seguito alla decisione del sovrano lo scorso 30 ottobre), che subito un’altra indiscrezione sta creando non poco scalpore.

Alla base delle rivelazioni provenienti da fonti del Palazzo Reale e riferite dalla testata ‘Radaronline‘ ci sarebbe proprio la vicenda appena illustrata, quella che ha portato Andrea a perdere prima i gradi di Duca di York – per sua rinuncia guidata da azioni precedenti risalenti addirittura ad Elisabetta II – e poi il titolo di Principe, come deliberato da Re Carlo meno di un mese fa.

“Il Principe di Galles – William, figlio di Re Carlo – vede suo padre come un tipo debole e incapace di fare le cose come le farebbe lui per proteggere la monarchia. Mentre il Re coccolava suo fratello, concedendogli il beneficio del dubbio, William gli diceva di decidersi a buttarlo fuori. Il principe William è una persona pragmatica e non gli era piaciuto il modo in cui il padre stava gestendo il ‘problema Andrea‘”, riferisce il portale. Ma non è tutto.

William subito Re: terremoto a corte

Il ricordo dei contrasti, veri o presunti, sulla gestione dell’imbarazzante Andrea – l’opinione pubblica era stata già provata dal suicidio di Virginia Giuffre, la donna che nel 2021 aveva ottenuto 12 milioni di sterline come patteggiamento in cambio del ritiro della denuncia per violenza sessuale – è però solo uno dei motivi – forse il principale – che starebbero portando William all’affondo per prendere il posto del padre come Re ancor prima della sua morte. Questo ‘disegno’ è spiegato nei dettagli sempre da ‘Radaronline‘.

“William ritiene che il padre non sia idoneo a governare e non ha voglia di aspettare la sua morte per succedergli. E per ripristinare l’onore, secondo lui perduto, nella monarchia britannica. La regina Camilla è furiosa per il modo in cui l’erede al trono e sua moglie Kate l’hanno messa da parte, indebolendo il sovrano“, si legge nel resoconto del sito americano di gossip.

“Quando Carlo ha accettato di cedere a William il controllo della ‘vicenda Andrea‘, Camilla, sconvolta, ha afferrato le sue perle, è crollata per il dolore e ha esclamato: ‘Non farmi questo!'”, continua il portale.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato poi un’altra fonte, che ha rivelato come ‘Camilla è tutta presa dalla brama di potere. Sa che suo marito aspettava di diventare Re da molto tempo e, a dire il vero, anche lei aspettava di diventare regina. Camilla sta cercando di mantenere il trono il più a lungo possibile e toglierglielo è per lei devastante’.

A chiusura del cerchio, ci sarebbe anche Kate Middleton – moglie di William – a far pressione su Carlo e la moglie. Kate avrebbe persino lanciato un ultimatum al Re, giurando che avrebbe divorziato dal figlio se non avesse strappato il controllo a Camilla.