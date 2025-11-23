Ultim’ora, ritiro Djokovic: il messaggio sull’addio al tennis

Ha chiuso la stagione come voleva. In modo assolutamente coerente con la sua incredibile carriera, che a livello di titoli Major lo vede per il momento irraggiungibile da chiunque a quota 24 Slam. La splendida vittoria ottenuta al torneo di Atene – ultimo appuntamento del circuito prima delle ATP Finals di Torino – ha certificato la sua resilienza e la voglia di mantenersi su alti livelli.

Dopo aver scientificamente organizzato la stagione per portare l’assalto – fallito a causa dello strapotere di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz – al 25esimo trionfo in un torneo del Grande Slam, Novak Djokovic ha voluto lanciare un segnale. A se stesso e ai rivali del circuito ATP: il leone non molla. Il fuoriclasse è pronto ad iniziare il 2026 con la medesima mission, per stupire ancora una volta il mondo del tennis e non solo.

Arrivato in semifinale nelle 4 prove dello Slam nel 2025, il cammino del nativo di Belgrado è stato interrotto a Melbourne da Sascha Zverev, poi due volte da Sinner (a Parigi e Wimbledon), e una volta dal numero uno del mondo spagnolo, che lo ha regolato in tre set in quel di New York, agli Us Open.

Dopo aver tenuto tutti (soprattutto Lorenzo Musetti, ma anche gli organizzatori della kermesse torinese) nel dubbio sulla sua partecipazione (poi declinata) al ‘torneo dei Maestri’, il serbo ha chiuso l’annata con una vittoria che la dice lunga sulla sua rinnovata volontà di continuare. A dispetto delle incessanti voci sul suo presunto ritiro.

Becker categorico sul ritiro di Djokovic: le parole del tedesco

Tra le illustre collaborazioni tecniche del fuoriclasse slavo si può annoverare anche quella con l’ex campione teutonico Boris Becker, unitosi allo staff di Nole nel 2013 e rimasto come coach fino al 2016.

Nonostante le diversità di vedute sulla gestione del tennista serbo – Becker aveva dichiarato come Djokovic non stesse prestando troppa attenzione agli allenamenti, sostenendo che i successi non potessero arrivare senza il duro lavoro – i due sono rimasti buoni amici. Anche dopo la clamorosa condanna subita da ‘Bum Bum’ nel 2022, quando un tribunale inglese lo condannò per bancarotta fraduolenta a 30 mesi di reclusione, metà dei quali da trascorrere in carcere.

A proposito dell’annoso discorso sul possibile ritiro dalle scene del’ex numero uno del mondo (che avrebbe preso coscienza della quasi impossibilità di vincere uno Slam con un anno in più sulle spalle), il tedesco ha detto la sua ai microfoni del ‘The Guardian‘.

“Credo che la sua figura sia ancora fondamentale per il tennis di oggi. Stiamo parlando di un modello per i giovani talenti, che imparano da lui cosa bisogna fare per arrivare al top e restarci a lungo. Sta ancora inseguendo il 25esimo Slam e ha raggiunto le semifinali in tutti i Major nel 2025. In più ha vinto due titoli. Chi siamo noi per dirgli quando dovrebbe ritirarsi? Ho sentito che vuole continuare fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, lasciate che lo faccia. Chiunque abbia scommesso contro Novak ha perso tanti soldi negli ultimi anni, quindi non bisogna mai sottovalutarlo“, le parole di Becker.