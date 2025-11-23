Addio a un’icona assoluta, il messaggio di cordoglio dell’Inter: che dolore

Addio struggente in questi giorni. Il lutto ha colpito tutta Italia ed è arrivato il messaggio di cordoglio anche da parte dell'Inter

L’Inter questa sera tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Di fronte il Milan in un derby acceso e di alta classifica che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni di entrambe.

I nerazzurri hanno tutta l’intenzione di stroncare i desideri dei rivali, che quest’anno con Allegri e senza il peso delle coppe sono tornati su alti livelli come non accadeva da anni. Chivu dal canto suo ha raccolto la difficile eredità di Inzaghi e ha risollevato anche mentalmente la squadra dopo la debacle in finale di Champions League dello scorso anno.

L’Inter è rinata e sta vivendo una grande prima fase di stagione sia in Serie A che in Europa. A dispetto di ciò che accade in campo non arrivano invece buone notizie al di fuori. I tifosi nerazzurri, ed in generale tutti gli appassionati di musica in Italia, hanno dovuto dire addio alla mitica Ornella Vanoni.

La cantante italiana è scomparsa venerdì 21 novembre all’età di 91 anni a Milano, scatenando le reazioni di fan e colleghi che la seguivano come una vera e propria icona.

Addio alla mitica Ornella Vanoni: il cordoglio anche dell’Inter

Si è quindi spenta un’autentica leggenda della musica italiana che con la sua scomparsa ha attirato su di se ondate di messaggi ed affetto da parte di tutti.

In questo senso non è mancato il cordoglio da parte dell’Inter, che con un bellissimo post su X ha così omaggiato Ornella Vanoni: “‘Amore, fai presto, io non resisto Se tu non arrivi, non esisto’. Ascoltare una canzone d’amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato. Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri. Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari”.

Lutto quindi che va ben al di là del mondo della musica e va a toccare anche gli appassionati di calcio. Tifosi dell’Inter in lacrime, ma anche quelli del Milan, col Diavolo che non ha risparmiato sui social il proprio di ricordo: “‘Tu mi ricordi Milano…’. Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre. Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore. Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene”.