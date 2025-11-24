Da Leroy Merlin faccio felice anche mia figlia: questo calendario dell’avvento è pazzesco

Calendario dell'avvento di LEROY MERLIN ad un prezzo eccezionale: non è il classico, ma qualcosa che fa design e rende felici anche i piccini di casa, impossibile non amarlo.

Nel periodo che precede il Natale, la casa si riempie di gesti rituali, piccoli dettagli che rendono le giornate più luminose e l’attesa più dolce. Tra luci, decorazioni e profumo di biscotti, c’è sempre un oggetto capace di catturare l’attenzione più di altri, trasformandosi in un simbolo di festa e in una sorpresa quotidiana per i più piccoli. Le famiglie che amano creare tradizioni condivise sanno bene quanto un accessorio ben scelto possa rendere dicembre ancora più magico.

È questo il caso del calendario dell’avvento, amato dai piccini di casa, ma che rende anche gli adulti felici di aprire ogni giorno una singola casellina, arrivando via via a quella finale, che darà il via ai giorni più importanti di festa. In commercio esistono tantissimi modelli, a partire da quelli con i cioccolatini, perfetti per i più golosi, fino ad arrivare a quelli con prodotti cosmetici o con piccoli gioielli.

Con il calendario dell’avvento di LEROY MERLIN, anche i piccini di casa saranno felici

Il prodotto proposto da LEROY MERLIN, non è il classico calendario dell’avvento, ma un modello dal design sorprendentemente scenografico. La struttura si sviluppa in verticale e riproduce la figura di un elegante schiaccianoci, con i colori classici del Natale, rosso, verde, blu e tocchi dorati , che valorizzano ogni dettaglio del suo abbigliamento.

Lo schiaccianoci misura 9,5 cm di larghezza per 47 cm di altezza, un formato perfetto per essere collocato su una mensola, vicino all’albero o all’ingresso, senza occupare troppo spazio ma rimanendo ben visibile. La superficie è interamente composta da 24 cassettini numerati, ciascuno pronto ad accogliere piccoli doni, messaggi affettuosi o mini sorprese pensate per rendere unica ogni giornata dell’avvento. Il prezzo attualmente è di 29,99 euro, il che lo rende ancora più irresistibile.

Oltre al forte impatto estetico, questo calendario dell’avvento offre una struttura solida e riutilizzabile, pensata per accompagnare la famiglia per molti inverni. I cassetti sono abbastanza capienti da contenere dolcetti, cioccolatini, mini giocattoli o bigliettini personalizzati, lasciando totale libertà nella scelta delle sorprese.

La possibilità di riempirlo anno dopo anno lo rende anche una scelta sostenibile e affettivamente significativa: ogni dicembre può diventare l’occasione per rinnovare una piccola tradizione domestica, costruendo ricordi che restano. Insomma, non si tratta del classico calendario dell’avvento, ma di un oggetto prezioso, che diventerà un fedele alleato nelle feste natalizie.