Ferro da stiro appiccicoso? Prova questo trucco e tornerà perfetto

Il trucco fai da te per rendere come nuovo un ferro da stiro sporco e appiccicoso: in poche mosse non ci saranno più macchie e residui.

Quando il ferro da stiro inizia a lasciare fastidiosi aloni sui capi o a scorrere con difficoltà sul tessuto, la stiratura si trasforma immediatamente in un fastidio quotidiano. La piastra, che dovrebbe scivolare liscia e uniforme, può diventare appiccicosa per diversi motivi, come ad esempio, residui di detersivo non sciolto, amidi per tessuti, bruciature accidentali o semplicemente l’usura del tempo.

Il risultato? Pieghe impossibili da eliminare, tessuti che sembrano rovinarsi e soprattutto una perdita enorme di tempo. In questi casi, prima di pensare all’acquisto di un nuovo ferro o a costose soluzioni professionali, vale la pena riscoprire un rimedio casalingo sorprendentemente efficace, che negli anni è diventato uno dei preferiti proprio perché funziona senza sforzo e senza prodotti chimici. Un trucco da provare subito, per riuscire ad eliminare ogni traccia di sporco, senza però rischiare di rovinare la piastra.

Ferro da stiro appiccicoso? Ecco il rimedio casalingo per averlo subito come nuovo

Anche se in commercio esistono diversi prodotti che dovrebbero agire sullo sporco della piastra e rendere quindi il ferro come nuovo, spesso, oltre ad essere costosi, risultano anche particolarmente inefficaci. Ecco che quindi, optare per qualche rimedio naturale, ancora una volta, risulta essere la scelta migliore per risolvere anche questo tipo di problema. Ma quindi, cosa serve per riuscire ad ottenere un ferro da stiro che non sia più appiccicoso? Scopriamo subito il trucco e l’occorrente.

Il vero protagonista del trucco è il sale da cucina. Un ingrediente presente in ogni casa, capace di riportare in pochi minuti la piastra del ferro a una condizione impeccabile. Il procedimento è rapido, infatti, basterà versare una manciata di sale grosso su un foglio di carta da forno o su un panno di cotone resistente. A questo punto si andrà ad accendere il ferro impostandolo a una temperatura medio-alta, senza vapore e si passerà la piastra calda sul sale, effettuando movimenti lenti e circolari.

I granelli funzioneranno come un leggero abrasivo naturale, in grado di rimuovere lo sporco senza graffiare la superficie. In pochi passaggi, la piastra tornerà liscia, lucida e soprattutto scorrevole. Il sale, infatti, è in grado di agire sui residui incrostati ammorbidendoli e staccandoli, rendendo nuovamente efficiente il ferro. Una volta terminato il trattamento, è sufficiente passare un panno umido per eliminare gli ultimi residui. Ed ecco che finalmente tutte le incrostazioni saranno completamente sparite.