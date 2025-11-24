Il Paradiso delle Signore, la Rai rivoluziona il palinsesto: cambia l’orario

Viale Mazzini ha annunciato il cambio di programmazione de Il Paradiso delle Signore. La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi è un appuntamento fisso per milioni di spettatori, pronti a sintonizzarsi su Rai 1 per seguire le vicende legate al celebre grande magazzino milanese. Il period drama ambientato nella Milano del boom economico è giunto alla sua decima stagione.

Inutile dire che i ritocchi alla programmazione non sono mai una notizia gradita all’ormai affezionato pubblico del Paradiso. Altrettanto superfluo ricordare che non si tratta di decisioni arbitrarie o prese a cuor leggero da parte della dirigenza di rete. Non bisogna dimenticare che in quanto servizio pubblico la Rai non può mancare di diffondere notizie di interesse collettivo.

Proprio per questa ragione si è reso necessario cambiare la programmazione del Paradiso delle Signore. Non si tratta, lo diciamo subito, di una sospensione della soap quanto di un anticipo di orario. Anche il programma La volta buona di Caterina Balivo sarà interessato dalle variazioni di palinsesto e dai conseguenti cambi di orario.

Decisione Rai: cambia l’orario de Il Paradiso delle Signore

Tra domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 ben 13 milioni di italiani sono chiamati al voto per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia. Per dare il dovuto spazio alle notizie provenienti dalle urne la dirigenza Rai ha deciso di variare il palinsesto. Le modifiche alla programmazione riguarderanno Il Paradiso delle Signore e La volta buona di Caterina Balivo.

Il cambio di orario sarà dunque limitato a una sola giornata. La ragione delle variazioni è presto detta: la necessità di coprire in diretta le operazioni di voto. I seggi chiuderanno infatti oggi alle 15. Uno speciale del Tg1 fornirà al pubblico le informazioni sulle votazioni, così da dare in tempo reale tutte le news su questo fondamentale evento politico. Ma quando verrà trasmesso Il Paradiso delle Signore?

La storica soap in stile vintage oggi – lunedì 24 novembre 2025 – verrà anticipata di un’ora. Invece la durata de La volta buona sarà ridotta. Il programma condotto da Caterina Balivo inizierà alle 14:05 e terminerà alle 15. Subito dopo andrà in onda Il Paradiso delle Signore. La puntata odierna dunque comincerà alle 15 e non alle 16 come d’abitudine.

Ricapitolando: La volta buona andrà in onda al consueto orario ma in formato ridotto; Il Paradiso delle Signore invece anticipa alle 15 la messa in onda. Tutto tornerà alla normalità nella giornata di martedì 25 novembre. Stando alle anticipazioni in circolo in queste ore, nelle prossime puntate Adelaide lascerà momentaneamente la soap per riprendersi dalla batosta sentimentale legata alla fine della storia con Marcello, pronto ad annunciare le prossime nozze con Rosa.