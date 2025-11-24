Il mercatino di Natale più magico si trova in Italia: ti sembrerà di vivere una favola

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio cominciano ad accendersi un po’ ovunque le luci dei mercatini di tutta Europa. Nel corso degli anni i mercatini natalizi si sono fatti sempre più attraenti per i visitatori che ora si muovono tra villaggi fiabeschi e castelli innevati. Il mercatino più “magico” però non si trova in qualche via di Vienna, Monaco o Tallinn.

No, contrariamente a quanto si può credere il mercatino di Natale più affascinante si trova proprio da noi. Lo ha stabilito la nuova classifica “Best Fairy-Tale Christmas Markets in Europe” di European Best Destinations. Il numero uno dei mercatini in periodo d’Avvento insomma si trova in Italia. La Penisola si prende il primo posto per qualità e autenticità.

Il mercatino natalizio più bello d’Europa è facilmente raggiungibile in auto da Milano. Ha scalato la vetta della classifica per merito di una ben riuscita combinazione tra tradizioni locali, atmosfera e scenografia suggestiva. Il mercatino che ha battuto la concorrenza del Vecchio Continente parla dunque la lingua di Dante. Ecco dove si trova.

Il mercatino di Natale più premiato in Europa si trova in Italia

Il top dei mercatini natalizi si trova in Italia. Più precisamente nel Magico Paese di Natale di Asti-Govone, in Piemonte. Ha battuto tutti i diretti concorrenti, anche i mercatini delle grandi capitali del turismo natalizio. Alla base di tutto c’è un progetto che si sviluppa tra le colline e i vigneti (patrimonio Unesco) di Langhe, Roero e Monferrato.

Il progetto unisce idealmente le città di Asti, Govone, San Damiano d’Asti e Santo Stefano Belbo all’insegna di una sola, gigantesca favola invernale arricchita da una miriade di luci, castelli e artigianato. Lo scorso anno questo mercatino è stato premiato come “Europe’s Most Romantic Christmas Market“. Una posizione ulteriormente consolidata quest’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Magico Paese di Natale (@ilmagicopaesedinatale)

Il Magico Paese di Natale di Asti-Govone è stato coronato come il migliore d’Europa. Merito di una formula che ha saputo dimostrarsi vincente, articolata sulla grande capacità di fondere la tradizione dei grandi mercati con l’immersione narrativa tipica dei villaggi tematici. Non soltanto shopping, vin brulè, prodotti artigianali e leccornie della tradizione. I visitatori qui hanno modo di fare un’esperienza immersiva, quasi teatrale.

Fino al 21 dicembre prossimo la centralissima Piazza Alfieri di Asti si trasformerà nel mercatino di Natale più premiato d’Europa. Ospiterà oltre 130 chalet di idee regalo, gastronomia locale, spettacoli e idee regalo. Oltre alla parte urbana del mercatino c’è anche il Castello Reale del borgo di Govone, l’anima più teatrale del progetto con la Casa di Babbo Natale, la Scuola degli Elfi e i percorsi a tema ospitati dalle sale del castello. A completare il tutto le circa 60 bancarelle con prodotti gourmet e artigianato d’eccellenza.