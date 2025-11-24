Inter, piove sul bagnato: lungo stop per un titolare

Brutta tegola per Chivu. Lo stop è più lungo del previsto. L'esterno interista sarà rivalutato in settimana

C’è un misto di amarezza e delusione in casa Inter dopo il derby perso ieri sera contro il Milan per 0-1. I nerazzurri hanno infatti dilapidato un quantitativo di occasioni importanti tra legni colpiti, le parate di un super Maignan ed anche un calcio di rigore fallito dallo specialista Calhanoglu.

Ai punti la truppa di Chivu avrebbe quindi certamente meritato di uscire da San Siro con almeno un pari, ma Pulisic e soci sono stati bravi a colpire nel momento giusto e a resistere al forcing dei vice campioni d’Europa.

“Vince quella che fa un gol in più. Abbiamo fatto una buona prestazione mantenendo mentalità ed equilibrio, poi però nell’unica ripartenza abbiamo subito gol. Forse ci è mancata un po’ di lucidità ma la reazione c’è stata. Si deve dare il merito all’avversario per la partita fatta con grande organizzazione”. Queste le parole in conferenza stampa di Chivu che non trova scusanti, e sottolinea come ci sia bisogno di essere più lucidi nei momenti decisivi.

Una prova comunque buona quindi quella di Thuram e soci, stoppati solo da un grandissimo Maignan. Eppure l’Inter arrivava al derby anche con un problemino di formazione sulla fascia destra visto l’infortunio di Dumfries che ha costretto Chivu ad una soluzione d’emergenza.

Inter, brutta tegola per Chivu: stop più lungo del previsto per Dumfries

Lo stesso Chivu alla vigilia del derby aveva evidenziato: “Stanno tutti bene tranne Dumfries, che ha avuto questo problema alla caviglia da Inter-Lazio. Ha avuto problemi anche in Nazionale, non si è allenato, è tornato e abbiamo scoperto questo problema alla caviglia“.

Il ko di Dumfries è dunque una tegola importante per l’Inter, che già nel derby ha dovuto rinunciare ad un elemento fondamentale per entrambe le fasi, e per certi versi anche insostituibile.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma come lo stop di Dumfries sarà più lungo del previsto. L’olandese non tornerà subito, ed anzi serviranno alcune settimane per rimettere a posto la caviglia dopo il ko.

La rosea quindi sottolinea che l’esterno di Chivu sarà rivalutato in settimana ma “potrebbe saltare più gare del previsto, arrivando fino a dicembre inoltrato: esclusa la sua presenza non solo per la prossima gara di Champions, mercoledì a Madrid con l’Atletico, ma anche con Pisa, Venezia (in Coppa Italia) e Como. Dopo, il 9 dicembre, arriverà invece il super Liverpool in casa”.