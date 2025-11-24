Triste addio a 40 anni: lo sport perde uno dei più grandi giocatore di sempre

Una bruttissima notizia è arrivata nelle ultime ore per gli appassionati di sport. Purtroppo per lui è davvero finita stavolta.

La carriera di un campione purtroppo non è eterna, in questi anni abbiamo vissuto diverse grandi epoche con leggende di ogni sport. Nel calcio già sappiamo che calerà una lacrima dai nostri occhi il giorno del ritiro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ma lo sport nelle ultime ore ha perso una leggenda che ha comunicato ufficialmente il suo addio.

In questo caso non si tratta di calcio nello specifico ma di basket, probabilmente lo conosceranno bene specialmente gli appassionati di pallacanestro e la notizia del suo ritiro lascia tutti basiti, dopo oltre 21 anni di grande carriera il playmaker Chris Paul ha deciso ufficialmente di dire basta al basket e ritirarsi dalla Nba. Una notizia che era nell’aria da mesi, parliamo comunque di un campione ormai di 40 anni ma il suo ritiro fa sempre male a chi è appassionato, un triste addio alla leggenda Nba.

Attualmente Chris Paul gioca nei Los Angeles Clippers, sua ennesima squadra dopo che ha giocato a New Orleans per sei anni, gli Houston Rockets, Oklahoma Thunder, Phoenix, poi Golden State e San Antonio Spurs. E per lui i Clippers sono un ritorno nella squadra che lo ha lanciato e ora il campione ha deciso di dire basta, l’ufficialità gela i tifosi.

La leggenda Nba Chris Paul dice basta, gli amanti dello sport dicono stop

Chris Paul ha fatto questo annuncio a poche ore dal match tra le due squadre che più hanno segnato la sua carriera, gli Charlotte Hornets (ex New Orleans) e i Los Angeles Clippers. Il primo ad annunciare la notizia è stato Shams Charania, giornalista ed esperto di basket ma Chris Paul ha confermato: “Grato per questa ultima opportunità” e il riferimento è all’ultima partita che Paul ha giocato nel North Carolina, stato dove ha trovato gli elementi più importanti della sua carriera.

Chris Paul ha raccontato alcuni aneddoti riguardo la sua carriera ed uno dei suoi più grandi crucci nasce dal fatto che il campione americano non ha mai vinto l’anello di campione Nba, una situazione assurda per uno dei playmaker migliori di sempre e uno dei giocatori che ha fatto più assist nel corso della storia di questo sport.

Un addio che fa male e la notizia ha scioccato tutti gli sportivi che seguono da tempo il basket americano e ora Chris Paul dice basta.