Michael Schumacher, drammatico annuncio poco fa: tifosi addolorati

Quando parliamo di Formula Uno non possiamo non fare riferimento alla leggenda tedesca Michael Schumacher, l’ultimo grande pilota che ha vinto o meglio dominato alla guida della Ferrari, squadra sempre più in difficoltà. Mentre il Mondiale ormai giunge al termine e vive la fase finale della stagione con la lotta tra le McLaren e Max Verstappen, la Ferrari invece è distante anni luce. E i tifosi della Rossa rimpiangono sempre il fenomeno tedesco.

Michael era un fenomeno alla guida ma è la sua storia fuori dai motori ad aver colpito i fan. Qualche tempo dopo il ritiro l’ex pilota ha fatto un incidente gravissimo in sci a Maribel ed è rimasto in coma per diversi mesi, poi si è ripreso ma la famiglia lo ha riportato a casa e non è mai più uscito davanti alle telecamere. Per molti Michael Schumacher non sarà mai più quello di prima ma tanti fan sperano di risentire presto la sua voce, vorrebbero magari vederlo in un gran premio per sostenere la sua Ferrari e tanto altro.

Nelle ultime ore sono arrivate nuove dichiarazioni riguardo Michael Schumacher, le parole fanno male e lasciano tutti i suoi fan di sasso. Emergono nuove e interessanti dichiarazioni sull’ex pilota ormai 56enne e scomparso da tutti i radar che riguardano il mondo dello sport.

Michael Schumacher, le dichiarazioni fanno davvero male

Chi conosce bene Michael Schumacher è Richard Hopkins, ex responsabile delle operazioni di Red Bull e grande amico di Michael e questi ha parlato ai microfoni di Sportbible chiarendo le sue aspettative riguardo il futuro e ciò che riguarda la leggenda della Formula Uno. E ha sottolineato: “Non ho sentito nulla di recente, so solo che ha un medico finlandese, un medico personale, ma credo che non vedremo più Michael”.

Una sentenza netta che di fatto mette fine alle speranze che volevano Michael presto nuovamente in tv, c’era qualche fan che sperava in miglioramenti ma allo stesso tempo Hopkins ha chiarito i rapporti con l’uomo: “Posso fare un commento e dare un’opinione ma non sono Jean Todt o Ross Brawn, che fanno visita a Michael. Ne sono molto lontano”. Deduzioni quelle dell’ex meccanico ma nessuna ufficialità reale e non ci sono quindi conferme a riguardo.

I fan restano con il fiato sospeso e sperano di avere presto notizie riguardo Michael Schumacher, notizie che al momento non ci sono con l’uomo che mantiene riservatezza totale sul pilota.