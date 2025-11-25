Non solo piumini, anche i cappotti possono essere lavati in casa: così saranno pulitissimi

Come lavare i cappotti in casa senza rischiare di rovinarli: con questi semplici passaggi si elimina a fondo tutto lo sporco e restano sempre soffici e morbidi.

Quando le temperature scendono e i capispalla diventano protagonisti del guardaroba, mantenere il loro aspetto impeccabile diventa un’esigenza tanto estetica quanto igienica. L’idea di affidarli sempre e solo alla lavanderia può sembrare rassicurante, ma anche dispendiosa. Molti non sanno che esiste un metodo alternativo, pratico e alla portata di tutti, per riportare freschezza e pulizia ai cappotti senza uscire di casa.

Con qualche accortezza è possibile ottenere risultati sorprendenti, preservando la forma e la qualità dei tessuti più delicati. Nulla di complicato o che non si sia in grado di fare, ma delle piccole accortezze che aiuteranno a mantenere cappotti perfetti, puliti e profumati. In questo modo il risparmio sarà assicurato e anche la qualità sarà preservata nel tempo.

I passaggi da seguire per riuscire a lavare i cappotti in casa, riuscendo a preservare la loro qualità

A differenza di quello che si possa pensare, anche i cappotti possono essere lavati comodamente in casa, a patto di seguire alcune regole fondamentali. Materiali pesanti come lana, misto cashmere o panno richiedono attenzioni particolari, ma non sono affatto incompatibili con un ciclo domestico studiato ad hoc.

Il primo passo è controllare accuratamente l’etichetta, spesso sottovalutata ma essenziale per conoscere la natura del tessuto e le istruzioni di base. La maggior parte dei cappotti in lana permette il lavaggio delicato, purché vengano evitati sbalzi termici e movimenti troppo energici. Se le indicazioni lo consentono, la lavatrice può rivelarsi un valido aiuto: un programma a bassa temperatura, massimo 30 °C, e una centrifuga ridotta (tra 400 e 600 giri) mantengono il capo stabile e ne preservano la forma.

L’asciugatura rappresenta un passaggio cruciale, infatti, i cappotti non devono mai essere appesi quando sono bagnati, perché il peso dell’acqua potrebbe deformarli. La soluzione ideale è quella di stenderli in orizzontale sopra una superficie ben areata, magari posizionando sotto un asciugamano che assorba l’umidità in eccesso. Una volta leggermente asciutti, è possibile trasferirli su una gruccia robusta, preferibilmente imbottita, per completare la fase finale senza segnare le spalle.

Infine, passare una spazzola morbida sulle superfici aiuta a riallineare le fibre e a restituire al cappotto un aspetto ordinato e luminoso, quasi come appena ritirato da una lavanderia. Ed ecco, che senza alcuna magia, anche i cappotti più sporchi e rovinati, torneranno ad essere perfetti.