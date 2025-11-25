File mai viste da Ikea, oggetto magico in vendita a 9,95 euro: avrai casa sempre ordinata

Nelle nostre case, ammettiamolo con franchezza, la perfezione del dettaglio è quasi sempre un’utopia, al netto delle lodevoli eccezioni (che certo non mancano, per quanto rare). C’è sempre in agguato qualche cavo che spunta o un ferro da stiro in equilibrio precario a dare quella fastidiosa sensazione di disordine. Basta poco al caos per fare irruzione in casa.

Il disordine può diventare lo sgradito compagno di viaggio di chi vive da solo. Ma anche in famiglia può fare la sua apparizione, specialmente quando ogni componente ha in testa la sua particolare idea di “ordine”. Il risultato, in un caso come nell’altro, è sempre lo stesso: il caos. Provvidenzialmente Ikea ha una soluzione a meno di dieci euro per tenere in ordine la casa.

Si tratta di un oggetto di semplice fattura ma davvero ingegnoso. Come da tradizione il marchio di fabbrica del brand svedese ripropone sempre gli stessi elementi: stile essenziale, praticità e prezzo accessibile. A soli 9,95 euro potremo montare questo articolo Ikea in un punto strategico per trasformare in un’oasi di ordine e funzionalità un angolo caotico di casa.

La soluzione di Ikea a meno di 10 euro per avere una casa sempre in ordine

Il supporto per ferro da stiro Variera di Ikea è la classica soluzione al disordine che funziona senza “urlare”. Costa meno di 10 euro, è poco appariscente ma ha tanta sostanza. Quello che sembra un accessorio banale in realtà ci eviterà fastidi e perdite di tempo. Dalla sua ha anche la solidità. Anche in questo caso basta toccare per saggiarne la robustezza.

La forma compatta, in acciaio galvanizzato, permette di fissare il supporto Variera praticamente dove vogliamo, che sia a parete o all’interno di un’anta. Tutto dipende semplicemente dallo spazio di cui abbiamo bisogno e dalle nostre abitudini. Il dettaglio di maggior utilità, forse, sta nel supporto per il cavo, molto comodo per evitare l’intralcio dei fili penzolanti.

Grazie al supporto Variera il cavo trova il suo posto senza rischiare di finire sotto altri oggetti di casa o di impigliarsi in qualche maniglia. Inoltre la struttura è pensata per proteggere il ferro da stiro anche dagli urti accidentali. L’intero ferro rimane saldo al suo posto senza il rischio di cadute rovinose sul pavimento. Un altro vantaggio è un altro grande classico Ikea: la facilità nel montaggio.

Questo supporto può essere fissato sia all’interno di un mobile che su una parete. La versatilità è il punto forte di questo oggetto, spostabile senza particolari problemi a seconda delle circostanze. Un consiglio pratico per la sistemazione: la cosa migliore è fissarlo a un’altezza che permetta di inserire e togliere il ferro con una mano sola, magari con la camicia già pronta sull’asse.