Forfait Sinner, partecipazione a rischio: tifosi distrutti

Il ruolino di marcia di Jannik Sinner in questo 2025 è stato da togliere il fiato, il fenomeno azzurro ha collezionato vittorie su vittorie, battendo quasi sempre tutti i top Ten con Carlos Alcaraz che è stato l’unico reale ostacolo in un’annata quasi perfetta. Ma questi non sono stati solo i giorni di Sinner perchè in questa fine di Novembre abbiamo visto situazioni a dir poco fantastiche per il tennis italiano e ancora oggi se ne parla.

Questi sono stati i giorni di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, trascinatori dell’Italia nella vittoria in Coppa Davis, la terza consecutiva e testimonianza di un momento fantastico per l’intero movimento. L’Italia ha vinto la Davis dominando e non dovendo manco ricorrere al doppio con Berrettini e Cobolli che hanno vinto tutti i loro match, una cosa a dir poco incredibile. Incredibile perchè l’Italia ha vinto nonostante l’assenza di personaggi chiave come Sinner e Musetti.

Se da un lato ciò certifica il momento clou dell’Italia dall’altro canto alcuni hanno sottolineato che questa Davis è stata povera di emozioni e di grandi atleti con Jannik Sinner che per alcuni ha fatto più che bene a rinunciare e godersi cosi un piccolo meritato riposo. Il tutto dopo una stagione rovente. L’ex tennista Fabio Fognini ha parlato di questo e di tanto altro in un’intervista al Corriere della Sera.

Fognini è netto e durissimo, arriva il messaggio per Sinner

In questi mesi Fognini non solo ha parlato del costante duopolio nel circuito tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ma ha commentato anche la situazione in coppa Davis e sul nuovo format ha sentenziato: “Hanno trasformato questa Davis in peggio, lo pensano tutti e sarebbe sciocco negare che i forfait di Sinner e Alcaraz non abbiano condizionato questa edizione, mancavano i grandi nomi e c’era solo Zverev tra i Top 10″.

Inoltre Fognini non ha voluto commentare le parole di Alcaraz e Sinner sul voler fare la Davis almeno ogni due anni, ma allo stesso tempo ha sottolineato che serve cambiare qualcosa e che cosi non si può assolutamente andare avanti: “Serve una revisione per questa manifestazione, l’assenza di tutti questi big non è un bene per la Davis. Ciò nonostante bisogna ammettere che la Davis non sarà mai la priorità di Jannik e Carlos”, la chiusura del ligure.

In questo momento il campione azzurro ha lasciato il tennis e si sta concentrando come uno dei protagonisti della trasmissione Ballando con le Stelle, programma cult della televisione italiana e della Rai.