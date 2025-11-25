Infortunio con la Juve e lungo stop: torna nel 2026

La Juventus, che stasera sarà di scena in Champions League sul campo del Bodo/Glimt, nell’ultimo fine settimana non è andata oltre un pari per 1-1 a Firenze.

I bianconeri rinviano quindi l’appuntamento con la vittoria, così come la viola che a dispetto del recente cambio di allenatore è ancora a secco di successi in Serie A. Kean e soci restano fanalino di coda di questo campionato, e sarà dunque compito di Vanoli far ritrovare alla Fiorentina il mordente giusto per fare risultato.

Lo stesso allenatore dei toscani dopo la gara del weekend in conferenza stampa ha ammesso: “Il risultato è importante per il morale e i nostri tifosi, loro volevano una prestazione di cuore. Adesso dobbiamo ripartire da quello: dallo spirito, dal cuore. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La strada è lunga ma questo è un altro piccolo mattoncino nella nostra rincorsa. L’obiettivo è cambiato e per arrivare alla salvezza servirà coraggio perché arrivare a 40 punti, dopo il nostro inizio, non è facile. Nel secondo tempo ho detto che con la paura non si va da nessuna parte, che ci vuole coraggio. I ragazzi hanno voglia di uscire da questa situazione e nel secondo tempo c’è stata una grande reazione”.

Secondo tempo in cui però lo stesso Vanoli ha dovuto rinunciare ad un prezioso tassello della sua Fiorentina. All’intervallo della gara contro la Juventus è stato infatti sostituito Dodò per un problema fisico che rischia di asciare strascichi importanti.

Fiorentina, allarme Dodò dopo la Juventus: rischia un mese di stop

Dodò è stato rimpiazzato da Fortini all’intervallo, con le sensazioni che sin da subito non sono state buone.

Ulteriori conferme sullo stato fisico dell’esterno brasiliano sono arrivate quindi nelle ultime ore. Nello specifico come evidenziato dal ‘Corriere Fiorentino’ le sensazioni si fanno ogni giorno più negative visto che dovremmo essere in presenza di un edema.

La stessa fonte evidenzia che tale scenario è stato confermato ieri quando il calciatore si è sottoposto ad accertamenti senza che si arrivasse però ad una diagnosi precisa, proprio a causa dell’edema. Ciò che è sicuro è che Dodo sente tanto dolore, e che difficilmente sarà possibile rivederlo in campo prima di 20/30 giorni.

Uno stop di circa un mese che dovrebbe far rientrare l’esterno della Fiorentina direttamente con l’arrivo del nuovo anno.