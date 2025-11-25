Esonero Mourinho, il Benfica cambia: al suo posto un ex Juve

Il futuro di Josè Mourinho è in forte bilico e le prossime ore potrebbero cambiare tutto. Occhio all'esonero a sorpresa.

L’allenatore portoghese Josè Mourinho è un tecnico che ha scritto la storia del calcio. Ha vinto il Triplete con l’Inter ma si è tolto notevoli soddisfazioni, vincendo grandissimi trofei anche con altri club, primo tra tutti la Champions League vinta ad inizio carriera da outsider e tecnico del Porto. Parliamo di uno dei migliori tecnici degli ultimi 30 anni ma anche un allenatore in grossa difficoltà.

Se in passato Mourinho era un’icona è ormai qualche anno che l’allenatore portoghese crea più problemi che altro e non è più la leggenda che tutti conoscevamo. Difficoltà al Tottenham, alla Roma e allo United, in Turchia al Fenerbahce e ora al Benfica dove Mou è subentrato a stagione in corso ma che assolutamente non trova continuità. Il Benfica è terzo in classifica in Portogallo mentre in Champions League è a quota 0 punti e questa sera affronterà l’altro fanalino di coda della Champions, l’Ajax.

Ajax-Benfica un tempo era un match tra due club che hanno fatto la storia nel proprio paese e in Champions ed ora invece è un momento nero della loro storia. Mourinho fatica e lo vedono ormai tutti, il tecnico ha le ore contate e un ko in Olanda potrebbe sancire l’esonero del tecnico portoghese e un clamoroso ritorno in panchina. Il Benfica ci pensa davvero.

Addio in panchina a Mourinho, il nome del sostituto è già deciso

Il futuro di Josè Mourinho è ormai appeso ad un filo ed il tecnico difficilmente resterà alla panchina del Benfica con il club che sta facendo diverse valutazioni, in dirigenza si ragiona su una situazione piuttosto critica e si valuta il sostituto dell’ormai ex Special One. In cima alla lista dei desideri c’è Thiago Motta, ex allenatore della Juve che però è al momento ancora sotto contratto con il club bianconero.

Un lauto contratto di ancora 1 anno e mezzo a oltre 3 milioni di euro annui. Il club valuta questa soluzione e non è escluso un passaggio immediato di consegne con Thiago Motta che potrebbe tornare in panchina nelle prossime ore e garantire anche un grosso risparmio alla Juventus che non è sicuramente negativo visto una situazione economica non florida per i bilanci bianconeri.

Via Mourinho e dentro Motta, Josè allenò Thiago nell’Inter del Triplete e ora il tecnico oriundo è pronto a sostituirlo, le prossime ore potrebbero essere decisive.