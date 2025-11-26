Alcaraz, c’è la resa agli Australian Open: Sinner fa festa

Continua la battaglia tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Questa volta è l'azzurro che dovrebbe avere finalmente avere la meglio.

Il mondo del tennis vive un periodo storico molto interessante e dopo l’era dei Big Three stiamo assistendo ad una grande rivalità che fortunatamente ci vede protagonisti da vicino. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono da due anni dominatori assoluti del circuito, si dividono le vittorie, numeri impressionanti e vittorie da una parte e dall’altra.

In questa fase finale della stagione abbiamo visto Sinner riavvicinarsi in classifica e ottenere una serie di successi importanti come il 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e infine le Atp Finals di Torino dove ha battuto ancora una volta l’eterno rivale Alcaraz. I due si sono affrontati anche nella finale del Six Kings Slam ed anche in quell’occasione l’azzurro ha avuto la meglio, ottenendo una ricca vittoria, anche dal punto di vista remunerativo.

Alcaraz e Sinner si sono affrontati più volte e quello che appare abbastanza chiaro è che lo spagnolo sembra prediligere la terra mentre quando si tratta di sfide su cemento capita invece che l’azzurro parta favorito ed abbia una sorta di vantaggio. I due atleti ora si godono le vacanze, ma c’è già chi pensa al futuro e al loro prossimo scontro che potrebbe arrivare ad inizio 2026 e per l’esattezza agli Australian Open, primo torneo del Grande Slam della stagione.

Alcaraz e Sinner, chi vincerà? La sentenza non lascia dubbi

Ora è tempo di riposare ma i fan non vedono l’ora di vedere un nuovo match e presto ci saranno gli Australian Open 2026 e Sinner è pronto per una nuova sfida, magari ancora in finale contro Alcaraz. Il tennista di San Candido è il campione in carica, ma Alcaraz punta a vincere gli Australian Open, l’unico titolo del Grande Slam che gli manca. I bookmakers vedono Sinner come il grande favorito del torneo di Melbourne, la vittoria del tennista italiano è quotato a 1.90 ed è il principale favorito.

Subito dietro c’è Alcaraz la cui vittoria è invece quotata a 2.60, insomma Sinner è favorito rispetto al grande avversario anche se non di tantissimo. La distanza sugli avversari resta però siderale e il terzo favorito di questo torneo è il campione serbo Novak Djokovic, la cui vittoria nel circuito è quotata invece a 10, ancora più indietro Medvedev e Zverev il cui successo è quotato a 15.

Il circuito Atp non vede altri nomi credibili per il successo di uno Slam e lo dimostra che a 25 troviamo ad esempio Jack Draper e Taylor Fritz mentre a 40 inseguono Alex De Minaur, Ben Shelton e poi il canadese Felix Auger Aliassime, autore di un ottimo finale di stagione. Ancora più indietro il giovane talento Joao Fonseca, ancora non accreditato di chance vittoria in uno Slam.