Juve-Cagliari, l’allerta meteo stravolge tutto: arriva la cancellazione

La gelida trasferta norvegese della Juventus si è conclusa con la prima vittoria in questa prima fase di Champions League. I tre punti sono arrivati al quinto tentativo, ed iniziano a pesare parecchio sulle ambizioni europee della truppa di Spalletti.

I bianconeri hanno rimesso in piedi con tenacia una gara che si era complicata parecchio, e lo stesso allenatore di Certaldo nel post partita in conferenza stampa ha ammesso: “È troppo presto per tutto, perchè quando hai l’osso in bocca non lo vuoi mollare. Questo è un campo particolare questo, dove fanno fatica tutti e aver vinto questa partita è da calciatori che hanno un carattere e una personalità”.

Spalletti ha parlato di campo particolare per le condizioni in cui la Juventus ha dovuto affrontare il Bodo. Temperature rigidissime ed una situazione climatica estrema, il tutto abbinato al campo sintetico. Fattori che hanno ulteriormente complicato una trasferta che in realtà non è ancora finita.

Questa mattina Bodo si è risvegliata ancora sotto la neve e con la pista dell’aeroporto ghiacciata. Una situazione pesante che rischia ancora di andare a condizionare anche il rientro della Juventus, che è attesa a Torino per poi prepararsi alla vicinissima partita col Cagliari di sabato.

Juventus, neve e gelo in Norvegia: la situazione si fa complicata

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ si registrano voli cancellati o fermati prima del decollo “con la situazione di profonda incertezza meteo”. Per i bianconeri era prevista la notte in città dopo la partita ma resta da capire se il rientro sarà completamente regolare per la truppa di Spalletti.

Neve e gelo che già ieri avevano messo in difficoltà Comolli e Chiellini, costretti a raggiungere la città norvegese in macchina da una località svedese lì dove erano stati fatti atterrare a causa del maltempo.

Un freddo quindi ostacolo prima in campo e poi anche fuori e di cui ha parlato anche Spalletti in conferenza rispondendo ad un giornalista: “Tu conosci solo il freddo della tua città e avete altre cose, perchè convincersi che con solo il freddo si possano vedere le partite. Convincersi che il freddo è la chiave è una cosa riduttiva. Avete una bella città, ho visto delle barche modernissime. C’è un parco con le aquile di mare che mi garberebbe vederlo ma non ho tempo. Il freddo non basta per vincere le partite”.