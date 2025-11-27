Bolletta gas, il trucco con tende e tapparelle: così il riscaldamento è quasi gratuito

Inverno fa rima con gelo e, dunque, si presenta l’annoso problema dei costi per riscaldare casa. I rincari degli ultimi anni hanno popolato di incubi il sonno degli italiani, preoccupati per gli aumenti delle bollette. Praticamente tutti si sono ingegnati per trovare qualche modo per risparmiare qualche soldo sulle spese per il riscaldamento.

In quest’ottica può tornare comodo un’operazione assolutamente quotidiana come quella di chiudere le tende e tapparelle. Si tratta di un gesto che facciamo tutti i giorni in maniera praticamente automatica, senza starci troppo a pensare. Abbassiamo le tapparelle per gestire la luce esterna e, specialmente in estate, per proteggerci dal caldo e cambiare l’atmosfera delle stanze.

Questa operazione però, se fatta in maniera intelligente, può aiutarci a mantenere calda la nostra abitazione e di conseguenza farci risparmiare sulla bolletta del riscaldamento. Chiudere in modo oculato tende e tapparelle nei periodi più freddi dell’anno significa però individuare l’ora giusta per abbassarle

Il trucco con tende e delle tapparelle per abbattere la bolletta del gas

Quando fuori comincia a fare freddo teniamo acceso per molte ore durante la giornata il riscaldamento (stufe, termosifoni, caminetti). Spesso non ci rendiamo conto però che così facendo una significativa quantità del calore generato tende a fuoriuscire dalle finestre, specialmente da quelle a vetro singolo. Una perdita di calore non trascurabile.

Secondo le stime possiamo arrivare a perdere circa il 18% del calore complessivo generato dai sistemi di riscaldamento. Per questa ragione gli esperti consigliano un orario ideale per chiudere tende e persiane. Meglio abbassarle tra le 17.30 e le 18.30. Questo piccolo trucco ci aiuterà a creare uno strato isolante in grado di trattenere più a lungo nella stanza il calore, proteggendolo dall’aria esterna.

In questo modo contrasteremo la dispersione del calore, uno dei fattori silenziosi che fanno salire gli importi delle bollette. Trattenere il calore generato durante le ore di sole mette l’impianto di riscaldamento nelle condizioni di lavorare meno per mantenere una temperatura stabile e costante. Con un duplice vantaggio: per le nostre tasche e per l’ambiente.

L’aria calda non filtra solo attraverso le finestre ma anche da piccole aperture (come quella della parte bassa della porta, ma anche dalle serrature). Coprire con paraspifferi o spazzole protettive ci permette di risparmiare. Il calore si disperde anche quando i termosifoni sono collocati sulle pareti esterne. Un’idea può essere installare pannelli termoriflettenti o anche quella di inserire un semplice foglio di alluminio dietro i caloriferi così da riflettere all’interno l’aria calda.