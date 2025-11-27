Alex Zanardi, arriva una decisione da pelle d’oca: tutti commossi

I tifosi di tutta Italia sono sempre in trepidante attesa di ricevere qualche buona notizia su Alex Zanardi, sfortunato campione che ha visto la propria vita stravolta per ben due volte.

La prima svolta arrivò quel maledetto 15 settembre 2001 in Germania quando il pilota bolognese durante una gara del campionato CART fu coinvolto in un terribile incidente che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Zanardi però ha mostrato tutta la sua enorme forza d’animo ricostruendosi una vita ed una carriera sportiva con la sua handbike, facendosi poi col tempo anche frontman e promotore degli sport paralimpici in Italia.

Il fenomeno bolognese ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti, aiutando peraltro tantissime persone a fronteggiare i problemi della vita. Zanardi infatti ha realizzato cose enormi grazie al suo ‘Obiettivo3’, progetto che mira a reclutare, avviare e sostenere persone diversamente abili all’attività sportiva. Nei suoi primi otto anni di attività ha reclutato più di 170 atleti, facendo quindi la differenza per tantissime persone.

Allianz Partners al fianco degli arcieri paralimpici di Obiettivo3

Nonostante l’incidente del 2020, che gli ha nuovamente stravolto la vita, Zanardi resta comunque nel cuore di tutti, ed anche grazie alle sue iniziative e progetti continua la sua opera positiva.

Proprio a tal proposito è arrivata una nuova partnership al fianco di Obiettivo3. Come si legge dal comunicato ufficiale “Allianz Partners, leader globale nei servizi assicurativi e di assistenza, rilancia e arricchisce il proprio sostegno a Obiettivo3 abbracciando una nuova sfida. Il progetto di avviamento e sostegno allo sport paralimpico, fondato da Alex Zanardi nel 2017, nelle ultime stagioni ha dato vita e supportato una nutrita e competitiva squadra di Tiro con l’Arco”.

Allianz quindi apre un nuovo capitolo al fianco degli arcieri paralimpici di Obiettivo3 ed a parlarne ci ha pensato anche Caterina D’Apolito, Head of Communications & Sustainability di Allianz Partners Italia: “Fin dalla sua nascita siamo al fianco di Obiettivo3 e dei suoi atleti e delle sue atlete, coinvolti dalla forza, dall’entusiasmo e dall’energia di un gruppo che incarna al meglio lo spirito di Alex Zanardi, e che porta avanti instancabilmente i suoi valori e questo formidabile progetto”.

La stessa D’Apolito ha aggiunto: ”È stato quindi naturale per noi accompagnarli in questa nuova sfida e scegliere di sostenere la squadra di Tiro con l’Arco, una disciplina che richiede concentrazione, equilibrio e forza mentale. Un vero e proprio viaggio interiore, capace di trasformare i limiti in possibilità e i sogni in traguardi”.